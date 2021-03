Chambéry : des acteurs de la culture vont occuper l'Espace Malraux

Les théâtres et les salles de cinémas sont fermés depuis fin octobre. Les concerts sont annulés ou reportés depuis un an. Les artistes n'en peuvent plus et demandent la réouverture des lieux culturels. En Savoie, l'occupation de l'Espace Malraux à Chambéry démarre ce mardi 16 mars à 10 heures.

C'est le 4 mars, au Théâtre de l'Odéon à Paris, que le mouvement national d'occupation des théâtres pour réclamer la réouverture des lieux culturels a démarré. Le mouvement s'est poursuivi dans plusieurs théâtres parisiens et s'élargit depuis aux autres villes. Les acteurs savoyards rejoignent désormais la cause, en démarrant par l'occupation de l'emblématique scène nationale.

Un espace pour échanger et préparer des actions fortes

Nous, artistes, compagnies, techniciens, enseignants et étudiants dans la musique, le théâtre, la danse, le cirque, organisateurs de spectacle, bénévoles d'association et collectifs culturels, avons décidé d'occuper la Base de l'Espace Malraux.

Parmi les porte-paroles du mouvement, il y a Delphine Polet, artiste au sein de la compagnie "Fine" à Chambéry,"dans un premier temps, l'idée c'est de se réunir et d'ouvrir à d'autres professionnels qui sont, comme nous, touchés".

Le but n'est pas de perturber l'espace, mais de faire acte de présence et de prendre le temps de réfléchir aux futures actions : "le lieu sera occupé nuit et jour. Rien ne va entraver ce qu'il se passe déjà dans l'Espace Malraux. Nous ne sommes pas là pour arrêter les choses qui sont en train de se faire, l'idée c'est juste d'être là et d'essayer de mettre en place des choses intelligentes pour que par la suite on puisse préparer des actions fortes", détaille l'artiste chambérienne.

"Un théâtre est là pour faire entendre des voix"

L'initiative est soutenue par la direction de la scène nationale qui les reçoit. "C'est important de pouvoir les accueillir et que la voix de gens qui sont en détresse en ce moment se fasse entendre. Il y a beaucoup d'inquiétudes dans la crise et un théâtre est là pour ça : faire entendre des voix", détaille Marie-Pia Bureau, la directrice de l'Espace Malraux. Les occupants auront à disposition quatre loges pour pouvoir dormir sur place.

Ils sont les bienvenus pour parler entre eux, se faire entendre et être force de proposition dans la période - Marie-Pia Bureau, directrice de l'Espace Malraux

Une assemblée générale est organisée mardi 16 mars, à 11 heures, au sein de la Base de l'Espace Malraux. Tous les citoyens sont conviés à y participer.