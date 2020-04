Savoie : Valmorel remercie les soignants en leur offrant des « journées détente »

Comment remercier les soignants (hôpitaux, cliniques, Ehpad etc.) qui ne comptent pas leurs heures, depuis plusieurs semaines maintenant, pour lutter contre le coronavirus ? C’est la question que s’est posé l’office de tourisme de Valmorel (Savoie). « Nous n’avons pas de masques à offrir, ni de matériel médical » peut-on lire sur la page Facebook de la station de Tarentaise, « mais nous avons la montagne et un formidable terrain de jeux en guise de cadeaux pour tous ces héros qui contribuent à sauver nos vies ». C’est ainsi que l’office de tourisme de Valmorel, en lien avec ses partenaires a décidé de lancer cette opération de solidarité : offrir une journée de détente sur son territoire pour deux personnes à des soignants.

Un joli succès avec déjà 800 inscrits

Lancée le 3 avril dernier sur la page Facebook de Valmorel, cette opération connait un succès rapide. 400 personnes se sont déjà inscrites (soit 800 au total puisqu’il s’agit d’une journée pour deux personnes). Il vous reste jusqu’à vendredi pour vous inscrire. « Ne pouvant satisfaire tout le monde, et ne souhaitant pas faire de déçus, cette opération prendra fin vendredi 17 avril au soir, explique l’office de tourisme dans un communiqué. « Valmorel essaiera alors, dans la longue liste de contacts établie, de répondre positivement au plus grand nombre ». Si ce n’est pas possible, il pourrait y avoir un tirage au sort.

Du spa au restaurant en passant par l’accrobranche

La liste des activités proposées n’est pas encore arrêtée. Ces activités dépendent des dons faits par les professionnels de Valmorel et des Vallées d’Aigueblanche. Mais par exemple, des soignants pourront profiter d’une séance de Spa, d’un restaurant, d’une sortie VTT avec un accompagnateur ou encore d’entrées pour l’accrobranche. L’office de tourisme compte sur la générosité de ses partenaires et s’il le faut, financera une partie des activités. « Il ne s’agit absolument pas d’une opération commerciale, l’idée est que les soignants ne déboursent rien », précise Manon Tharaud, de l’office de tourisme, « nous voulons leur offrir un vrai moment de détente, pour les remercier ».

L’office du tourisme espère accueillir ces soignants à partir de mi-juillet. Mais si en raison du coronavirus ce n’est pas possible, ces journées détente seront décalées à cet hiver.

« Les messages déposés sur notre page Facebook nous font chaud au cœur ! » - Manon Tharaud

Les nombreux messages laissés sur la page Facebook de Valmorel sont bienveillants. « Ça nous fait plaisir de lire que cette opération est bien accueillie » explique Manon Tharaud, « toute l’équipe de l’office de tourisme est très touchée des messages de remerciement reçus et n’imaginait pas autant de retours positifs ».