Saint-Jean-de-Maurienne, France

Presque vingt ans que la commune de Saint-Jean-de-Maurienne n'avait pas eu de librairie, Micheline, férue de lecture l'attendait depuis longtemps, "j'ai acheté un livre à l'ouverture, j'en ai racheté trois autres la semaine dernière, je suis très contente de retrouver une librairie ici."

Micheline à peine sortie de la librairie, Vincent entre le sourire aux lèvres. La libraire, Chiara Vallin-Canciani a reçu ses bandes dessinées : "C'est le retour d'un commerce de proximité à Saint-Jean-de-Maurienne alors on en peut être qu'heureux. Je préfère largement ça aux grosses enseignes ou à internet."

Les Mauriennais aiment écrire - Chiara, la libraire

Les habitants de Saint-Jean-de-Maurienne allaient jusqu'à Modane ou dans le centre-ville de Chambéry parfois pour trouver leur précieux livre alors depuis son ouverture fin août, la boutique ne désemplit pas. C'est une véritable pluie de compliments pour la toute jeune libraire : _"je cherchais un livre mais j'avais perdu et le titre et le nom de l'auteur mais en discutant avec Chiara, elle l'a retrouvé de suite !"_raconte Isabelle.

Le projet de Chiara Vallin-Canciani est parti d'une passion. "Lire, c'est se libérer, c'est partir dans un autre monde", l'Italienne, Mauriennaise d'adoption travaillait avant en tant que directrice pour des offices de tourisme. Et puis un jour, elle décide de se jeter à l'eau : "Je rêvais d'ouvrir une librairie depuis longtemps alors j'ai lancé un sondage l'année dernière dans la commune pour savoir ce que les gens pensaient de l'ouverture d'une librairie à Saint-Jean-de-Maurienne. En à peine cinq jours, j'ai eu plus de cinq cents retours positifs. J'ai compris que ce n'était pas que dans mon imagination, les gens avaient envie de retrouver une librairie ici."

La grande librairie de la petite commune est complète

Des grands classiques de la littérature aux auteurs locaux, la librairie fournit aussi les écoles de la commune pour tous les livres scolaires et les lectures obligatoires de l'année : "Qu'on soit en Maurienne ou dans une grande ville, c'est important d’avoir une offre pour tout le monde et puis c'est très important de mettre en valeur le travail des auteurs locaux et il y en a beaucoup, les Mauriennais aiment écrire" souligne Chiara. Tout un rayon est consacré aux livres en anglais "ici en plus, on a beaucoup d'habitants étrangers. Ils viennent d'Angleterre ou de Hollande alors on leur propose aussi des livres en Anglais et puis bientôt, il y aura aussi de la littérature italienne en version originale."

Un rayon entier est consacré aux auteurs locaux, un autre au monde la montagne © Radio France - Sarah Gilmant

La libraire organise une rencontre le 11 octobre à 16h30 avec un Laurent Suiffet, un auteur mauriennais vivant en Amérique du Sud pour la sortie du Tome 3 de sa bande dessinée "Les colons de Rio de la Plata"