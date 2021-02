"Un spectacle sans public ça n'existe pas" : Christine Malard, la directrice de la scène nationale d'Aubusson

Christine Malard vient de prendre ses fonctions à la tête de la scène nationale d'Aubusson. Et malgré la crise sanitaire, elle veut maintenir le cap et redonner du sens à la vie.

Christine Malard a pris les rênes de la scène nationale d'Aubusson. Mais crise sanitaire oblige, le théâtre Jean Lurcat ne reçoit plus de public. La nouvelle directrice vit cette situation "difficilement, tristement". Retrouvez son interview en vidéo ici.

Un spectacle c'est comme un jardin

Christine Malard est la directrice d'un théâtre "empêché". Pour la nouvelle patronne de la scène nationale d'Aubusson ne pas pouvoir jouer en public pour des artistes c'est comme préparer "une fête ou au dernier moment les invités ne pourraient pas venir. Le théâtre c'est comme un jardin. On prépare la terre, on sème, on arrose, on cultive. Et après les fruits, les fleurs, c'est le moment ou les spectateurs viennent, et c'est cette partie qui est empêchée".

Des représentations en interne

Si le théâtre Jean Lurcat ne reçoit plus de public, il accueille toujours des artistes en résidence. Ils travaillent, ils répètent, ils créent. "On organise des représentations pour des programmateurs, pour des personnes qui dirigent des théâtres. Quand il y a une sortie de résidence, lorsque les artistes ont presque fini le spectacle, on invite des professionnels pour qu'ils puissent voir et dans un an acheter le spectacle".

Glisser l'art dans tous les interstices

Christine Malard veut tirer profit de ce temps "empêché". Elle veut aller à la rencontre des personnes sur Aubusson, sur le département. Elle veut amener la culture "dans tout les endroits sans s'affranchir des règles". Parce que "si boire manger dormir c'est vital et aller au théâtre sans doute pas...à long terme on perd son essence on perd l'émerveillement, la poésie, la beauté qui donne du sens à la vie".