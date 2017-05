Scènes d'été 2017 : voici les nouveaux spectacles !

PARTENARIAT FRANCE BLEU GIRONDE. L'édition 2017 des Scènes d'été démarre le 1er juin jusqu'au 30 septembre. Des festivals, concerts, arts de rue et arts visuels, dont la plupart gratuits, auront lieu dans 200 communes de Gironde. France Bleu Gironde vous dévoile la liste des nouveautés.

Parmi les 57 festivals au programme, six nouveaux ont été labellisés Scènes d'été :

Régula : spectacle équestre à La Réole (10 et 11 juin). Confluent d'Arts : salsa, cinéma en plein air, théâtre et arts de la rue au château de La Rivière dans le Fronsac (du 6 au 8 juillet). Saint-Emilion Jazz Festival : plus de 10 concerts gratuits à Saint-Emilion (du 21 au 23 juillet). Le chemin des mémoires : fresque historique animée par 300 personnages à Bazas (du 11 au 13 août). Simone pète les Watts : festival gratuit de groupes au registre rock, soul, r'n'b, reggae et rap à La Réole (8 et 9 septembre). Le Haillan est dans la place : installations foraines, fanfare, concerts gratuits au Bois de Bel Air du Haillan (9 septembre).

Les nouveaux festivals Scènes d'été

Rock, soul, percussions....

Cette année 18 compagnies itinérantes ont été sélectionnées et vont tourner dans le département. Entre autres : les Foolish King, un quintet soul/rock aux influences des années 60's et 70's. Michel Macias & Fouad Achkir : concert de voix, larmes, percussions et silences. L'artiste Vincent Macias qui joue avec ses instruments fabriqués avec des bouteilles d'eau ou des gants en latex entre autres. Smart Cie, qui propose du cirque dans l'espace public.

Autre nouveauté : le jeune rappeur Plane Aggy qui a gagné le concours "Talents d'avance" l'été dernier. Il fera les premières parties du groupe Foolish King dès le 9 juin.