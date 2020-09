Six scènes se regroupent à Bordeaux Métropole : "Nous sommes complémentaires, pas concurrentes"

Les six scènes de la métropole bordelaise labellisées par l'État lancent le collectif "Scènes ensemble". L'objectif : accompagner conjointement les artistes et produire des spectacles communs.

L’idée faisait son chemin depuis plusieurs années : s’associer pour mener ensemble des projets de production et d’accompagnement des artistes. Les six scènes labellisées de la métropole bordelaise sautent finalement le pas en 2020, en présentant ce lundi 7 septembre le collectif « Scènes ensemble ». Le Carré-Colonnes, le Glob Théâtre, La Manufacture, l’Opéra National de Bordeaux, le Théâtre des Quatre Saisons et le Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine, déjà habitués à mener des partenariats en duos ou trios, s’associent plus officiellement dans ce collectif.

La crise sanitaire n’est pas le moteur du projet, initié en janvier, mais elle confronte les structures à de nouvelles perspectives. « Le confinement nous a questionné, poussé à réfléchir à des problèmes de fond. Aujourd’hui nous sommes véritablement motivés à inviter le public à retrouver le désir de pousser les portes de nos théâtres » développe Stéphan Lauret, directeur de La Manufacture. « Ce regroupement est un espace de solidarité, où nous discutons de tout ce que l’on peut mettre en place pour maintenir à flot le secteur du spectacle vivant. On tient absolument à éviter ce qui s’est produit jusqu’à présent, c’est-à-dire la fermeture de nos théâtres et la suppression de tous nos spectacles. »

Énormément de créations

Concrètement, grâce au collectif, une compagnie pourra par exemple démarrer ses répétitions dans une salle et les poursuivre dans une autre. Et les artistes sont nombreux à attendre impatiemment la reprise des spectacles : « Pendant la période de confinement et déconfinement, beaucoup d’artistes ont pu répéter : les plateaux étaient vides. Les représentations qui n’ont pas eu lieu au printemps ont toutes été décalées à l’automne. On se retrouve avec énormément de premières et des artistes qui ont envie de montrer au public ces créations » explique Hélène Debacker, secrétaire générale du Carré-Colonnes.

Hélène Debacker, est secrétaire générale du Carré-Colonnes, scène conventionnée de Saint-Médard-Blanquefort... elle répond à Laëtitia Heuveline... Copier

Davantage de visibilité

Pour Catherine Marnas, la directrice du Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine (TNBA), cette collaboration permet d’offrir à tous la même visibilité : « Certains ont plus de visibilité que d’autres, et cela peut bénéficier à ceux qui en ont moins. Nous ne sommes pas en compétition mais en complémentarité. Nous avons une offre qui peut concerner tout le monde, on est tous ensemble et on vous dit : le théâtre va reprendre, le spectacle va reprendre. » Pour elle, les lieux culturels sont des bouffées d’air frais dans un quotidien perturbé par la situation sanitaire : « Vous aurez besoin d’ouvrir la fenêtre, vous aurez besoin de vivre ».

Catherine Marnas, la directrice du Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine (TNBA) © Radio France - Mathilde Loeuille

Brochure commune

Les six salles présentent leur programmation dans une brochure commune, distribuée en supplément du magazine Junkpage et au sein des différentes structures. 84 spectacles de cirque, danse ou théâtre sont proposés sur quatre mois, entre septembre et décembre.