Schiltigheim, France

Du chamboulement culturel pour Schiltigheim ! Le projet de construction du complexe cinématographique Mk2 avance et se concrétise ! La commission départementale d'aménagement commercial vient de donner son feu vert à l'unanimité (7 voix sur 7) pour la construction du projet porté par la société. Un feu vert préalable à la demande de permis de construire. Le complexe devrait s'ériger sur l’ancienne malterie de la brasserie Fischer, une friche industrielle à l'entrée de la commune.

Futur grand lieu de vie

Plus qu'un cinéma, ce sera vraisemblablement un futur grand lieu de vie, un lieu "attracteur" qui permettrait de ramener du monde dans la commune. Il y aura le complexe cinématographique Mk2 : 9 salles de cinéma, dont certaines dédiées à la réalité virtuelle. On évoque aussi des projections d’art et essai et de blockbusters en version originale sous titrée. 1 404 places en tout seront disponibles.

Le musée du jeu vidéo et une librairie

Côté lieux culturels, le bâtiment serait surmonté d'une terrasse avec une salle de 600 places et un espace restauration en dessous, mais aussi des lieux d'exposition et plusieurs commerces culturels comme une librairie et le musée du jeu vidéo.

Une cinquantaine d'emplois pourraient être crées

Entre le cinéma, la restauration et les commerces culturels, une cinquantaine d'emplois pourraient être crées. Mk2 investit 20 millions d'euros dans ce projet. Il devrait voir le jour fin 2019 début 2020. C'est la 1ère fois que le géant du cinéma s'installe hors d'une capitale européenne, c'est le 1er Mk2 en France hors de Paris par exemple.