Sciences Humaines, le magazine 100% auxerrois change de tête

Le magazine Sciences Humaines va changer de tête en 2022 ! Sa mise en page, son format et même son papier, tout va évoluer. Et pour financer ce projet, une cagnotte a été mise en ligne sur Ulule. L'objectif de 25 000 euros est atteint et désormais, il passe à 45 000 euros.

Le nouvel an dans quelques jours et avec, son lot de nouveautés. Par exemple, le magazine national Sciences Humaines, 100% auxerrois, veut se renouveler, et changer sa mise en page, son papier, et même son format !

Un changement nécessaire

"C'est toujours très bien de se renouveler" entame d'emblée la rédactrice en chef, Héloïse Lhérété. Et justement, pour pouvoir financer ce projet, une cagnotte en ligne a été ouverte. L'objectif de 25 000 euros est atteint, maintenant, le prochain palier est fixé à 45 000 euros.

Une aide financière très importante pour ce magazine, car Héloïse Lhérété le rappelle, Sciences Humaines est un média indépendant. "Nous sommes attachés à cette indépendance, c'est très important. Pas de budget pub, donc, mais la contrepartie, c'est que nous demandons l'aide de nos lecteurs" poursuit-elle.

Nous voulons plaire à nos lecteurs

Cette nouvelle maquette a pour vocation de plaire à ses fidèles lecteurs, mais aussi de se renouveler. "Nous voulons revenir à ce qu'est l'identité de Sciences Humaines, cela nous parait important" confie Héloïse Lhérété.

Et ce nouveau départ est prévu pour le 14 janvier prochain.