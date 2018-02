Amnéville, France

Sortez les briquets ! Scorpions est de retour au Galaxy d'Amnéville, huit ans après son dernier passage.

Le groupe de rock allemand, et ses mythiques slows "Still loving you" ou "The wind of change" ajoute une date à sa tournée Crazy World Tour et donnera un concert le dimanche 24 juin 2018 à 19h.

Scorpions, c'est une succession de tubes, des morceaux totalement intemporels (Carole Revel, directrice du Galaxy d'Amnéville)

C'est un événement majeur pour le Galaxy d'Amnéville qui devrait accueillir entre 8.500 et 10.000 spectateurs, en fonction des dimensions de la scène. "On avait tenté une date début avril qui finalement s'est fait à Bruxelles, confie Carole Revel, la directrice de la salle, on est très contents. On a fait quelques boums sur ces slows. Et pour les plus jeunes, ils ont fait pas mal de festivals, ils n'ont jamais déconnecté et ont su renouveler leur clientèle et leurs fans."