"Se dandiner sur la Mayenne" : la mode des Dandy, ces nouveaux bateaux à Château-Gontier

Ils sont deux et ils sont bleus : ce sont les Dandy. Ces petits bateaux électriques ont jeté l'ancre au port de plaisance à Château-Gontier et sont disponibles à la location. France Bleu Mayenne a testé cette nouvelle embarcation fabriquée à Meslay-du-Maine.

Il suffit de pousser légèrement la manette pour avancer et de la baisser pour reculer. Les Dandy se conduisent facilement devant le port de plaisance de Château-Gontier, pour s'initier à la navigation. "-C'est un petit peu à mi-chemin entre un paddle kayak et un plus gros bateau électrique, dans la mesure où sa petite taille en fait une embarcation très agile."

"On s'est dit : chiche, on va fabriquer notre bateau"

C'est l'idée de ses créateurs, François Lagabrielle et Quentin Hubert, deux Nantais, qui ont créé leur entreprise Beau comme un bateau. "Un soir, on est tombé sur un phénomène né aux États-Unis, qui s'appelle le mini-boat" (mini bateau en anglais), détaille François Lagabrielle. C'est le fait de fabriquer soi-même son propre bateau. On a trouvé ça super sympa et on s'est dit chiche, on va fabriquer notre bateau."

François Lagrabielle, co-créateur du Dandy, fait une démonstration. © Radio France - Selma Riche

Est né alors le Dandy, un bateau électrique monoplace. "Souvent, les gens ont peur de monter sur un bateau car ils craignent de tomber à l'eau", explique François Lagabrielle. Or, le dandy est très stable. "Rajoutez à cela le fait qu'il n'ait pas besoin de pagayer. C'est ça qui fait aussi son charme." L'embarcation est en partie fabriquée en Mayenne, à Meslay-du-Maine.

Ici à Château-Gontier, Christian Laigle s'occupe de la location du Dandy. Pour 8 euros, il propose des promenades d'un quart d'heure. Et cette nouveauté est un plus pour son port. "Vous faites du Dandy, vous vous dandinez sur la Mayenne !", s'amuse-t-il.

Château-Gontier est le premier port d'attache des Dandy. © Radio France - Selma Riche

"Un bout du Cap-Vert ici"

Les Dandy ont même des marraines, Céleste Escudero, veuve du célèbre chanteur, et sa petite-fille. Cette habituée du port de plaisir a baptisé l'un des bateaux Saint Vincent, pour rendre hommage à son île natale du Cap-Vert. "Et à la grande chanteuse Cesária Évora, précise-t-elle. Si le bateau reste ici très longtemps, quand je reviendrai, j'aurai toujours ce petit bout du Cap-Vert ici."

Les Dandy viennent de s'installer à Château-Gontier, mais Beau comme un bateau compte développer ces petits navires dans plusieurs lieux de loisirs du pays.