Dans le labyrinthe végétal et "infernal" de Romagne

Au Sentier des pas perdus, à Romagne, le visiteur peut s'égarer dans quatre labyrinthes. Notamment celui de maïs, surnommé "labyrinthe infernal".

Chaque année, ce labyrinthe de 3 hectares change de tracé. Une tâche dont se charge avec plaisir Béatrice Blaudeau, la responsable du site depuis 20 ans. "Même moi je peux me perdre dedans !" rigole-t-elle. C'est son mari, agriculteur, qui se fait pousser les plants de maïs. "Ils finissent par atteindre 2 mètres 80" explique Béatrice Blaudeau.

Chaque année, les mêmes visiteurs reviennent pour faire le labyrinthe de maïs !

Un site pour petits et grands

"On est venu s'éclater dans les labyrinthes. Et aussi car c'est bien pour les enfants..." nuance Kathy en souriant. Car il n'y a pas d'âge pour se perdre dans les allées. Un peu plus loin, la petite Kélia ressort du labyrinthe de maïs : "C'était super ! Mais je suis un peu fatiguée car on trouvait pas la sortie, c'était un peu long." A l'entrée du labyrinthe, Hugo, s'impatiente : "J'ai hâte de faire le plus difficile !"

Tous les âges se retrouvent au Sentier des pas perdus. © Radio France - Solène Gardré

Cerise sur le gâteau, le bilan de la saison est très bon. "Malgré la météo et le Covid, on n'a pas vraiment eu de retombées car c'est un site de plein air" explique la responsable Béatrice Blaudeau. "Notre fréquentation a même augmenté !"

Le site propose aussi un circuit de kart et un parcours sensoriel. Côté tarifs, l'entrée coûte 11 euros pour les adultes, et 8 euros pour les enfants (gratuit pour les moins de 5 ans).