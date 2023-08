"Se rafraîchir", "Partir pas loin" : les hauts-garonnais profitent du parc aquatique de Saint-Jory

Avec des pics de chaleurs enregistrés à plus de 30 degrés dans la région toulousaine, les habitants se tournent de plus en plus vers le Lac de Braguessou pour se rafraichir, où, depuis mi-juin, un nouveau parc aquatique a ouvert ses portes. Un moyen de s'amuser sans faire trop de kilomètres.

Une heure sur le parc coûte 12 euros © Radio France - Hugo Deschamps Cela faisait deux ans qu'il n'y avait pas eu de parc aquatique dans la région toulousaine. Depuis le 24 juin, le parc aquatique "Aqua-Parc" a ouvert ses portes à Saint-Jory, sur le lac de Braguessou. Les visiteurs sont satisfaits de retrouver un tel site, avec des chaleurs qui dépassent les 30 degrés à l'approche de la mi-août. Pour les hauts-garonnais n'ayant pas la chance de partir en vacances, le parc aquatique demeure une bonne alternative pour profiter sans trop dépenser. ⓘ Publicité "Je n'ai pas trop pu profiter de mon été" 9 toboggans, des structures gonflables, un plongeoir qui s'élève à huit mètres de haut. En plein milieu du lac, le parc aquatique amuse tous les visiteurs : "Des familles principalement, mais aussi beaucoup de jeunes" explique Alexis Bardon, le gérant. Parmi eux, certains n'ont pas forcément eu la chance d'aller en vacances. Profiter du site à une demi-heure de Toulouse est donc l'opportunité parfaite pour Nabil, 16 ans : "Cet été, je n'ai pas pu trop profiter. Du coup, là c'est super". Pour Fiona, 21 ans, c'était aussi un bon compromis : "On s'est dit que ça pouvait être pas mal étant donné que la mer c'est assez loin quand même" explique-t-elle. La vue depuis le plongeoir de 8 mètres offre un panorama sur tout le parc © Radio France - Hugo Deschamps Un air de vacances à côté de la maison, mais aussi le moyen de se rafraîchir. Pour Marion, "en appartement, c'est pas facile de se rafraîchir, donc là c'est plus facile, c'est pas très cher, c'est plutôt cool". Ici, au Aqua-Parc, pour une heure d'activité, le tarif est de 12 euros. Une première saison pour le parc Le parc a ouvert ses portes le 24 juin dernier. C'est sa première saison : "Il y avait un manque d'activités et de loisirs aquatiques sur le nord toulousain" explique Alexis Bardon, le gérant d'Aqua-Parc. Effectivement, cela faisait deux ans qu'il n'y avait pas eu de parc aquatique dans le coin. Le dernier a fermé en 2019, il était situé à Pompignan dans le Tarn-et-Garonne. Cet été, les grosses journées affiches parfois plus de 300 visiteurs sur le site, surtout le dimanche, le samedi et le mercredi. Alexis Bardon nous fait visiter le parc à bord de son bâteau © Radio France - Hugo Deschamps Et pour une première saison, les visiteurs retrouvent le plaisir de l'amusement sur l'eau : "On voit que ça plaît, que les gens sont ravis, les clients reviennent" reconnaît le gérant. Vigilance sur les cyanobactéries Alors que cet été de nombreux points d'eau ont dû restreindre leur activité, voire fermer pour cause d'infections, à l'image des cyanobactéries, le lac de Braguessou maintient sa baignade ouverte. L'Agence Régionale de Santé (ARS) contrôle régulièrement l'eau du site, et "pour le moment, les retours permettent les baignades dans le petit et le grand bassin ainsi que dans l'Aqua-Parc" précise Thierry Fourcassier, le maire de Saint-Jory. Aucun problème à signaler depuis le début de l'été, mais la vigilance reste de mise. Pour une heure d'activité, il faut compter 12 euros. Le parc est ouvert tous les jours de 13h à 19h30. Le site fermera ses portes le 17 septembre prochain, avant de les rouvrir la saison prochaine.