"On se sent exclus" : à Bonnat, des ateliers pour que les seniors se familiarisent avec l'informatique

"Je me demande bien à quoi peut correspondre cette note de musique..." Penchée sur son écran d'ordinateur, Raymonde, 79 ans, plisse les yeux. Elle est en train de glisser des noms de logiciels vers leur logo, mais ce n'est pas facile. "Je vous avoue que j'y connais rien, alors je mets au pif." Avec cinq autres seniors, Raymonde participe à un atelier d'initiation à l'informatique, organisé par le Chai, le tiers-lieu de Bonnat, pendant l'été. "Je n'utilise vraiment pas beaucoup mon ordinateur d'habitude", explique-t-elle. "Seulement pour mes mails. Mais là, j'avais envie d'en savoir plus."

C'est aussi ce que désire Patricia, 68 ans, qui vient de finir l'exercice. "Et puis c'est aussi parce que mon petit-fils se moque", avoue-t-elle. "Il me dit tout le temps 'mais non mamie regarde, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est facile'. C'est facile à 13 ans, mais pas à 68 ans !" Celle qui habite Bonnat a aussi décidé de s'inscrire à l'atelier parce qu'elle se sent en décalage avec le monde d'aujourd'hui. "Quand on ne maîtrise pas l'informatique, on se sent vraiment exclus. On n'a plus rien...", déplore-t-elle.

Les démarches administratives comme motivation

Cette situation d'exclusion est encore plus importante quand il s'agit de remplir des dossiers administratifs en ligne. Claude, venu de Lourdoueix-Saint-Pierre, n'en peut plus de ne pas savoir comment faire. "Pour les impôts, on est complètement paumés avec ma femme. Même quand on appelle notre petit-fils, et qu'il nous explique pas à pas, c'est vraiment pas évident", explique-t-il.

Claude, 73 ans, est venu à l’atelier pour en finir avec l’enfer des impôts en ligne. © Radio France - Bastien Munch

"C'est vrai qu'ils viennent souvent en étant obnubilés par leurs démarches administratives", indique Marie-Pierre Mermet, médiatrice numérique et animatrice des ateliers. "C'est au bout de plusieurs séances qu'ils se rendent compte de l'immensité qu'il y a derrière. Petit à petit, ils y cherchent ce qui peut les intéresser, comme de l'Histoire ou des recettes."

Des compétences parfois vitales

Lors de ces ateliers, la médiatrice balaie toutes les bases de l'informatique, de la mise en route d'un ordinateur à l'utilisation d'un logiciel de traitement de texte, en passant par la recherche internet. Des compétences indispensables dans notre société selon elle, surtout aujourd'hui. "Avec le confinement, certaines personnes âgées se sont retrouvées totalement exclues pendant deux mois. Et celles qui ne savaient pas utiliser leur ordinateur ont vécu des situations par moments innommables", explique-t-elle. "On a eu le cas de certaines personnes qui n'avaient plus rien à manger et qui ne savaient pas comment contacter leurs proches sans téléphone !"

Le prochain atelier numériques aura lieu à Guéret le jeudi 30 juin, sur inscription au 06 30 37 80 46. Un autre séance est organisée au Chai de Bonnat le jeudi 30 juin également, sur inscription au 07 80 39 48 72. Pour ceux qui ne bénéficient pas du pass numérique, le tarif est de 50 euros pour dix cours. Dès la rentrée, des ateliers de médiation numérique reprendront partout dans la Creuse.