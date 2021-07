Sea, row and fun à Hauteville-sur-mer : 3 bonnes raisons de se mettre au Beach Rowing Sprint

Le Beach Rowing Sprint, une des composantes de l'aviron de mer suscite de plus en plus d'enthousiasme et pourrait devenir sport olympique en 2028. Initiation et découverte ce samedi 31 juillet 2021 sur la côte ouest de la Manche, à Hauteville-sur-mer.

Le Beach Rowing Sprint. Une des nouvelles composantes de l'aviron de mer qui se fait de plus en plus une place sur le devant de la scène : ça consiste en un duel entre 2 équipes, avec un sprint sur la plage, et une course en mer.

Une discipline qui n'est pas encore olympique mais qui pourrait l'être en 2028 : le Beach Rowing Sprint. Késako ? Une des nouvelles composantes de l'aviron de mer qui se fait de plus en plus une place sur le devant de la scène : ça consiste en un duel entre 2 équipes, avec un sprint sur la plage, et une course en mer.

Les premiers championnats du monde se sont déroulés en Chine en 2019, les prochains seront en octobre au Portugal.

La discipline est présentée en ce moment par la Fédération Française d'Aviron qui réalise cet été un tour des plages et qui était hier sur la cote Ouest de la Manche, à Hauteville-sur-mer. Sur la plage des membres des clubs d'aviron de mer ou de rivière de toute la région de Caen, Granville, Cherbourg, Elbeuf et pour beaucoup c'est une découverte.

Pourquoi s'y mettre ?

parce que c'est fun

Le beach rowing sprint est un format plus populaire, plus spectaculaire et plus rapide que l'aviron de mer.

"C'était intense dans les vagues, c'est super chouette et super à regarder pour les spectateurs, ça change de l'aviron en rivière ou en mer plus monotone. La dimension beach rajoute quelque chose." Lisa du club de Cherbourg

On n'est pas à l'abri de se retrouver à la baille ! Benoit, rameur

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

parce que la discipline pourrait devenir sport olympique

Aux JO, vous avez sans doute déjà vu l'aviron de rivière. L'aviron de mer est dans les tuyaux pour le rejoindre, soit en version traditionnelle, soit dans son format sprint, le Beach Rowing Sprint . "Ce serait une bonne chose que l'aviron de mer devienne olympique. Dans la Manche on connait depuis longtemps mais si on devient olympique on rentre dans la cour des grands." explique Richard Mouchel, du club de Cherbourg, et membre du bureau de la Fédération Française d'aviron et en charge de l'aviron de mer

Le Beach rowing c'est un format court, il y a du spectacle, c'est fun mais aussi très sportif, on a là des grosses conditions et des rameurs d'un excellent niveau

Aux JO, vous avez sans doute déjà vu l'aviron de rivière. L'aviron de mer est dans les tuyaux pour le rejoindre, soit en version traditionnelle, soit dans son format sprint, le Beach Rowing Sprint © Radio France - Jacqueline FARDEL

parce que même les champions se prennent au jeu

comme la rameuse rouennaise Adèle Brosse, plusieurs fois médaillée en aviron de rivière. " C'est vraiment un format plus fun. J'ai tenté les sélections nationales,. Pourquoi pas après la rivière me diriger vers la mer ? "