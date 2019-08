Séance de rattrapage ce mardi soir pour le feu d'artifice de Toulon

Toulon, France

À Toulon, la grosse déception du 15 août devrait être oubliée ce mardi soir ! Après les problèmes techniques qui ont écourté le feu d'artifice de la mi-août, l'artificier, Jacques Couturier, donne rendez-vous aux Toulonnais sur les plages du Mourillon à 22h. Il va, à ses frais, proposer le même spectacle pyrotechnique que celui prévu le 15 août, à savoir un feu d'artifice et l'embrasement du Fort Saint-Louis.

Hubert Falco, maire de Toulon, l'avait d'ailleurs exigé. La date du 27 août n'a pas été choisie au hasard : c'est la veille du 75e anniversaire de la Libération de Toulon et la veille, également, des concerts du "Liberté Plages" : trois concerts gratuits au Mourillon (Martin Solveig mercredi 28, Lost Frequencies jeudi 29 et Eddy de Pretto vendredi 30).

De nombreuses consignes de sécurité... comme au 15 août

Côté pratique, comme pour un 15 août, une "Fan Zone" est mise en place ce mardi 27 août autour des plages du Mourillon. Pour fluidifier l'accès au site, une entrée supplémentaire a été prévue. Il y aura donc sept points d'accès avec palpations et fouilles à l'entrée. Le parking ouvre dès 6h ce mardi matin mais sera fermé dès qu'il affichera complet. Notez d'ailleurs que l'accès au parking se fera uniquement par l'entrée Ouest, celle située du côté de la plage du Lido. Tous les coffres des voitures seront inspectés visuellement. La corniche et les rues perpendiculaires seront fermées à la circulation dans le courant de l'après-midi.

L'offre de transports renforcée

Concernant le transport, avec là aussi des couacs le 15 août et des bus rapidement saturés, le Réseau Mistral double son offre ce mardi 27. Il y aura deux fois plus de bus sur la Ligne 3. A partir de 22h, 12 bus (de 18 mètres) seront en attente sur l'avenue des Tirailleurs Sénégalais pour assurer le départ des spectateurs (jusqu'à 0h30). Pour les lignes maritimes, le Réseau Mistral a prévu un service nocturne spécifique avec des départs toutes les demi-heures entre 23h et 0h30. Pour les parkings, le "Forfait 3 €" de 19h à 2h du matin est renouvelé pour les parkings Mayol, Lafayette, Liberté et Facultés.

Une "Fan Zone" est de nouveau mise en place autour des plages avec un point d'accès supplémentaire par rapport au 15 août. © Radio France - Sophie Glotin