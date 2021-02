Sébastien : candidat ardéchois à l'émission " l'amour est dans le pré "

Sébastien n'a pas souhaité nous parler avant la diffusion de son portrait ce lundi soir. Un peu de stress avant de montrer aux téléspectateurs qui il est. Mais la production a laissé filtrer quelques infos.

"Romantique et bon vivant"

Romantique et bon vivant, sensible et bavard. Ce sont les adjectifs de la production. Ce papa d'un petit garçon de 10 ans dont il est très très proche a divorcé il y a trois ans. Il recherche une femme plus calme que lui.

Lavandiculteur et éleveur

Sébastien est lavandiculture dans le sud de l'Ardèche mais pour l'instant pas question de connaître le nom de la commune pour ne pas attirer les curieux. Il est également éleveur de vaches de race Aubrac.

Il y avait déjà un ardéchois en 2019

En 2019, Vincent, un maraîcher de Lentillères à côté d'Aubenas avait participé à l'émission. Il y avait rencontré Pascale qui est venue s'installer chez lui. Le couple est aujourd'hui séparé.

Pourtant, Vincent garde un très bon souvenir de l'émission où il a noué des amitiés sincères. Il voit encore aujourd'hui plusieurs candidats avec qui il a même tourné " l'Amour vu du pré", l'émission où d'anciens candidats commentent la saison en cours.