Sébastien Castella annonce sa retraite de toréro

Le matador Sébatien Castella originaire de Béziers se retire du toreo. C'est une annonce qu'il a fait ce mercredi 30 septembre dans un communiqué : "C’est une décision difficile, très réfléchie et qui, en outre, coïncide avec mes 20 ans d’alternative, un événement que je n’ai pas pu partager avec vous comme je l’aurais voulu". On l'aura vu dernièrement dans les Arènes de Nîmes pendant la féria des vendanges 2020.

Il commence sa carrière à 11 ans à Béziers sa ville natale

Sebastien Castella débute sa carrière très jeune, il n'a que 11 ans quand il commence :"Je n'aurais jamais imaginé que j’allais parvenir à atteindre tous les objectifs que je m’étais fixé. Je veux remercier tous ceux qui m’ont accompagné à un moment de ma carrière. J’ai appris de tous. Je veux surtout me souvenir de ma famille. Sans eux, tout ce chemin jusqu’ici n’aurait pas été possible".

" Je serai TOUJOURS TORERO"

Sébastien Castella ne précise pas ce qu'il va faire désormais mais il indique "à ce jour, je pense qu’il y a d’autres univers à découvrir et j’ai beaucoup à apprendre au-delà de ce qu’a été ma vie depuis tout petit" avant d'ajouter "Je ne sais pas si ce sera un adieu définitif ou un simple au revoir. Seul le temps détient la réponse. On dit que les toreros ne se retirent jamais et je pense que c’est le cas. Où que je sois, quoi que je fasse, je dirai toujours avec fierté que j’ai été, suis et serai TOUJOURS TORERO. Merci à tous et hasta siempre".