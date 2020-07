Sébastien Castella renonce à toréer aux Saintes-Maries-de-la-Mer le 9 août

Dans un communiqué, Sébastien Castella annonce qu'il ne sera finalement pas au cartel de la corrida du 9 août aux arènes des Saintes-Maries-de-la-Mer. Le torrero explique qu'il s'était déjà engagé auprès de sa ville, Béziers, pour une corrida le 15 août, sa première en France après l'épidémie de Covid-19. Le biterrois sera remplacé au cartel des Saintes par Juan Leal qui a triomphé lors de la corrida Provençale de 2019.

"Je vous annonce avec beaucoup de regret mon retrait de ce cartel qui me tenait à coeur, écrit Sébastien Castella. Il y a quelques jours, j’ai donné précipitamment mon accord de principe pour participer à cette corrida par aficion, amitié et envie de toréer. Après réflexion, je me suis engagé depuis plusieurs semaines auprès des arènes de Béziers et de la mairie de Béziers pour que ma première corrida en France post Covid se déroule le 15 août 2020. Je me suis personnellement investi dans cette mini feria du 15-16 août pour que Béziers vive un moment de fête autour de la tauromachie et je me dois de respecter ma parole envers ma ville".