Sécheresse : la réunion hippique de Cherbourg délocalisée à Graignes

Confrontés à un manque d'eau, les organisateurs de la réunion hippique prévue le 22 août sur l'hippodrome de Cherbourg-en-Cotentin doivent renoncer et déplacer l'événement à Graignes.

Il n'y a plus de réserves d'eau sur l'hippodrome de Cherbourg-en-Cotentin.

La sécheresse a d'importantes conséquences économiques. Premiers touchés, les agriculteurs, en difficulté pour alimenter et abreuver leurs animaux. Mais d'autres secteurs sont impactés. Dans le Cotentin, la réunion hippique de Cherbourg-en-Cotentin prévue le 22 août prochain n'aura pas lieu sur l'hippodrome de la Glacerie. L'unique mare qui permet d'arroser la piste est quasi à sec. Or, les prévisions à 15 jours ne prévoient pas un seul millimètre de pluie.

Dans ces conditions, les organisateurs se sont rapprochés de leurs collègues de l'hippodrome de Graignes, et en accord avec Le Trot et les fédérations nationale et régionale, ont décidé de déplacer sur l'hippodrome de Graignes, cette journée hippique Premium du 22 août.

"Cette situation est inédite", précise le président de l'hippodrome Jean-Philippe Massieu, qui rappelle cependant que "nous n'avions pas été loin de devoir annuler une journée de course en septembre 2019 pour les mêmes raisons mais une pluie salvatrice quelques jours avant la réunion avait permis de maintenir l'événement". Pour l'avenir, et pour éviter d'être à nouveau confrontés à ce type de problème, les responsables de l'hippodrome comptent améliorer les systèmes de récupération des eaux de pluie au niveau de la piste afin d'améliorer le remplissage de la mare de 7000 m2.