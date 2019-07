Sécheresse : le feu d'artifices annulé dans la commune d'Ambierle

Ambierle, France

Il n'y aura pas de feu d'artifices du 14 juillet cette année à Ambierle. C'est la maire de la ville, Raymonde Brette qui a pris cette décision. Le feu devait être tiré samedi (13 juillet). Mais il ne le sera pas en raison de la sécheresse. Raymonde Brette estime avoir pris "une sage décision" face au risque de départ d'incendie.

Je n'ai pas envie de prendre un risque pareil", Raymonde Brette, maire de la commune

"La retraite au flambeaux et le feu d'artifices sont annulés car le feu d'artifices devait être tiré dans le théâtre de verdure, qui est loin d'être vert en ce moment, et tout alentour il y a des arbres, un pré et un chemin extrêmement secs. Je n'ai pas envie de prendre un risque pareil", explique l'élue.

Le concert de l'ensemble musical d'Ambierle ainsi que le bal samedi soir sont en revanche maintenus.