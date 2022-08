Sécheresse : le Territoire de Belfort en alerte, les clubs de foot amateur interdits d'arroser leur pelouse

Le décret a été signé hier soir par le préfet du Territoire de Belfort. Depuis 18h ce mercredi, et pendant au moins un mois, le département passe en alerte crise sécheresse. Pour les particuliers, interdit de laver sa voiture ou sa maison. Si les clubs de foot professionnel peuvent continuer à arroser leurs terrains, ce n'est pas le cas des clubs amateurs. Une décision qui ne choque pas les présidents. "On a besoin de l'eau pour autre chose que l'utilisation d'un terrain de foot tout vert. Il faut s'adapter à la nature, pas l'inverse. Arroser un terrain n'est pas une priorité", estime Sébastien Rayot, le président du club de Grandvillars.

Ses joueurs s'entraînent sur un terrain synthétique. Pour faire face aux conséquences des fortes chaleurs, le club de Chèvremont aimerait lui aussi en faire construire un. "C'est certainement une alternative à la sécheresse qui permettra de pratiquer le football sur un terrain qui n'a pas besoin d'entretien, ni d'eau", affirme Christelle Klein, la présidente du club.

Retarder le début des tournois pour éviter de jouer en plein été

Seul bémol, un terrain synthétique peut coûter entre 500 000 et 600 000 euros. "Des dépenses qui pourraient être en partie prises en charge par les communes, et qui pourraient compenser le prix de l'entretien d'un terrain classique", estime Daniel Rolet, le président du district de football du Doubs et du Territoire de Belfort.

Christelle Klein ne compte pas demander une dérogation pour arroser la pelouse de son club : "ce serait inutile de l'arroser une seule fois". De son côté, Zaheir Mekki, le président du FC Grand Charmont, lui, se laisse le temps de réfléchir. "Pour éviter que nos jeunes joueurs se blessent sur un terrain très sec, j'ai décidé d'arrêter les entraînements jusqu'en septembre. Les tournois reprennent à cette période. Je verrais à ce moment-là s'il faut faire une demande de dérogation, ou alors si nous pouvons retarder les compétitions". Faire commencer la saison des matchs plus tard, une solution qui, pour le président du district de football du Doubs et du Territoire de Belfort devra être discutée entre tous les acteurs de la pratique face à des étés de plus en plus chauds.