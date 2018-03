Louviers, France

C'est une partie de l'Histoire qui a bien failli tomber dans l'oubli. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une centaine de tziganes ont été internés dans un camp à Louviers, dans l'Eure. Des familles entières, arrêtées dans tout le département, et enfermées dans des conditions difficiles entre novembre 1940 et mai 1941.

Grâce à un long travail d'archives, la ville a réussi à retracer leur histoire et à les faire sortir de l'ombre. Une plaque commémorative a été inaugurée, samedi 17 mars, à l'endroit précis où se trouvait ce camp.

"En mémoire de ma famille"

C'est dans une ancienne carrière désaffectée, route d'Elbeuf, à la sortie de Louviers, que ces gens du voyage ont vécu plusieurs mois. Le maire de la ville , le président de l'agglomération et le préfet de l'Eure ont conjointement dévoilé la stèle en présence d'une trentaine de personnes.

"Au moins, on pense à nous"

"Cette plaque, c'est une merveille, affirme John Lorrain, un jeune tzigane très ému. On n'a jamais eu ce genre de chose, nous les gens du voyage. Là c'est vraiment magnifique."

Une plaque commémorative rend désormais hommage aux tziganes internés pendant la Seconde Guerre mondiale dans le camp de Louviers pic.twitter.com/0mjlhowqSn — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) March 18, 2018

Même émotion pour Brandon Becker, 23 ans : ses grands-parents sont passés par le camp de Louviers. "C'était important de venir. C'est en mémoire de ma famille et de tous les gens qui ont été enfermés ici. Au moins on pense à nous et on voit qu'on n'a pas été laissés à part."

Travail d'archives

C'est la responsable des archives dans la ville, Vanina Gasly, qui a mis en lumière l'existence ce pan de l'histoire, il y a quelques mois. Tout a commencé par la découverte d'un petit dossier dans les archives municipales.

Vanina Gasly, archiviste à Louviers, entourée de tziganes qui vivent dans les environs. © Radio France - Hélène Fromenty

"Il y avait beaucoup de noms tziganes dedans. En en discutant avec mon collègue qui s'occupe des gens du voyage, on s'est rendu compte que ces familles étaient encore par ici. D'où cette envie d'aller plus loin, et de faire partager cette histoire."

L'archiviste entame ses recherches, et découvre que Louviers fait partie des communes qui comptaient un camp d'internement de nomades pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y en avait dans plusieurs départements.

Conditions de vie déplorables

Pendant le conflit, les nomades sont suspectés d'espionnage par le régime nazi. Les autorités françaises ont pour ordre de les arrêter, dans la rue, ou pendant des rafles. Ils sont ensuite parqués dans des camps, où ils vivent dans des conditions déplorables.

Les conditions de vie dans le camp de Louviers. Copier

Au printemps 1941, tous ces familles sont transférées à Jargeau, un autre camp près d'Orléans.

L'évacuation du camp de Louviers. Copier

Mémoire collective

Parmi les descendants des internés, Kevin Sauvervald, 28 ans, a découvert l'histoire de ces ancêtres il y a quelques jours à peine. "Ça fait bizarre au début, dit-il. _Notre génération n'était pas au courant._" En effet, cet épisode de l'histoire tzigane a longtemps été tue dans les familles, trop honteuses.

Mais pour le jeune homme, cette plaque en verre est une bonne chose. "En France, il n'y a pas de preuve que l'on existe. Mais là ça montre que les gens du voyage ont existé avant."

Ces familles ont des racines historiques dans notre pays

Cela permet aussi de rappeler que les nomades sont des citoyens français, qui ont vécu l'horreur de la guerre comme le reste de la nation. "Parce qu'aujourd'hui, on confond trop souvent les gens du voyage avec les Roms, venus des pays de l'Est, déplore Jacques Dupuis, à la tête d'une association tzigane. Or ce sont des familles qui ont des racines historiques dans notre pays."

Pendant la seconde guerre mondiale, plus de 6500 nomades ont été internés en France. Il y a plus de deux ans, en octobre 2016, le président François Hollande a reconnu la responsabilité de l'Etat dans cette tragédie.