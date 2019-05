Seconde journée du meeting de l’air ce dimanche sur la base aérienne 115 d'Orange

Orange, France

Le meeting de l’air à Orange célèbre également les 80 ans de la base avec son lot de démonstrations et figures aériennes des principaux avions présents dont le Rafale ou le Sabre comme de la patrouille de France, de l’Equipe de voltige et des Alphajets Solo Display. Les parachutistes de l’armée de l’air qui s’élanceront à midi sont aussi là tandis qu'au sol de très nombreux appareils français et étrangers sont à découvrir en parallèle de différentes animations comme le village simulation ou le village des métiers.

De plus les entrées de ces meetings sont au profit de l’action sociale menée par la Fondation des Œuvres Sociales de l’Air qui aide les militaires blessés lors d’opérations mais qui entend également promouvoir l’aéronautique pour susciter des vocations auprès des plus jeunes.

Le détail de la journée ici : https://www\.fosa\.fr/meetingdelair/meeting\-air\-orange\-2019/presentations\-en\-vol\-orange

Et information pratique pour les visiteurs de ce dimanche 26 mai , la veille les parkings P1 et P2 ont été vite saturés. Les automobilistes sont à nouveau plutôt invités à s'orienter vers le Parking P3 situé en venant d'Orange sud et accessible depuis le péage autoroutier d'Orange Sud , et après la zone commerciale, en suivant les panneaux meeting et les déviations mises en place pour éviter les bouchons. Un détail toutefois à partir du parking P3 il faut marcher sur bien 2000 mètres pour contourner la base et parvenir à l'entrée visiteurs.