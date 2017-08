Sécurité maximale pour les feux d'artifice de Saint-Brévin et de Saint-Hilaire-de-Riez

Ce sont de gros dispositifs de sécurité qui sont mis en place pour le festival pyrotechnique de Saint-Brévin ce samedi soir et pour les "Feux de l'océan", le 25 août, à Saint-Hilaire-de-Riez. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues.

Sécurité maximale autour du festival pyrotechnique de Saint-Brévin ce samedi soir. 100.000 personnes sont attendues sur la plage pour ce spectacle qui revient cette année, après avoir été annulé l'an dernier, après l'attentat de Nice. "Des blocs de bétons pour empêcher les voitures de passer, des renforts de gendarmes, des accès contrôlés... la ville a doublé son budget sécurité pour ce festival", détaille le nouveau maire, Yannick Morez.

Les premiers feux d'artifice seront lancés à 22h ce samedi soir, mieux vaut arriver de bonne heure, le temps passer les contrôles de sécurité.

Même dispositif que l'an dernier à Saint-Hilaire-de-Riez

Sécurité maximale aussi la semaine prochaine pour les "Feux de l'océan" à Saint-Hilaire de Riez, en Vendée. C'est le même dispositif que celui de l'an dernier qui est reconduit pour protéger les 60.000 spectateurs qui sont attendus. "Plusieurs rues et plusieurs avenues seront complètement fermées à la circulation", détaille le maire, Laurent Boudelier. "Dès l'an dernier, nous avions acheter de nombreuses barrières et des blocs de béton pour empêcher les véhicules d'approcher du site. On avait aussi fait évacuer les quelques bateaux dans la baie de Sion et on avait des maîtres chiens . On a aussi une zone qui est 'blanchie', c'est-à-dire que plus aucune personne ne peut entrer sur le site trois heures avant pour vérifier qu'il n'y a pas d'opération dangereuse qui peut se mettre en place et on a aussi une équipe de déminage qui vient sur place trois heures avant".

Les "Feux de l'océan", c'est vendredi prochain, le 25 août à Saint-Hilaire-de-Riez.