Sécurité renforcée pour le Festival de Loire 2019 à Orléans

Orléans, France

Le Festival de Loire débute ce mercredi 18 septembre. Cinq jours de festivités pour cette 9ème édition du grand rassemblement de marine fluviale. Plus 700 000 visiteurs sont attendus jusqu'à dimanche sur les quais d’Orléans. Le budget cette année de la Ville pour cet événement est de 1,8 millions d’euros. 200 000 euros de plus que la précédente édition en 2017, une hausse en partie due aux mesures de sécurité.

Un drone pour surveiller les quais

Une vingtaine de policiers municipaux va sécuriser cette année le Festival de Loire. En renfort, la Ville d'Orléans peut faire appel au plus fort de l'affluence jusqu’à 160 agents de sécurité privée et de gardiennage avec une présence jour et nuit sur les quais. A cela se rajoute, un dispositif anti-intrusion avec blocs de béton et véhicules, des fouilles et palpations aux entrées, six caméras de vidéo-surveillance et un drone. Une première sur le Festival de Loire avec des images qui vont arriver en direct au poste de commandement opérationnel situé Place Saint Aignan. L'utilisation d'un drone avait été testée lors de l'édition 2017 mais sans succès en raison de soucis techniques. Opérationnel sur les dernières fêtes de Jeanne d'Arc, le drone va cette fois se positionner au-dessus de l'eau face aux quais, le survol de la population par un drone civil étant interdit. Pour Olivier Geffroy, adjoint à la sécurité à la mairie d'Orléans : "l’intérêt du drone, c'est pour les forces de l'ordre d'être tout de suite mobile avec des capacités de zoom déjà intéressantes."

Chaque platane des quais est numéroté

Les platanes des quais pour le Festival de Loire d'Orléans sont numérotés pour faciliter l'accès des secours © Radio France - Christophe Dupuy

L'Etat met à disposition également des moyens pour la sécurité. 50 à 70 fonctionnaires de la police nationale et une patrouille militaire de l’opération sentinelle sont partis prenantes du dispositif. En outre, un filin va être apposé sur le fleuve royal avec obligation faite aux bateaux d’être immatriculés avec une plaque bleue du Festival pour naviguer dans le périmètre défini. La Préfecture du Loiret a sollicité également la présence de CRS à bords de zodiacs mais reste dans l'attente d'effectifs disponibles. Enfin, nouveauté cette année, chaque platane des quais de Loire porte un numéro. Une demande des services de secours à la Ville pour pouvoir intervenir plus rapidement. Une manière aussi de retrouver plus facilement sa famille ou ses amis si on s'est perdu!