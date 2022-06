Seebach : un temps annoncé au mois de juillet, la Streisselhochzeit n'aura finalement pas lieu

Elle devait faire son grand retour à la fin du mois de juillet 2022 après deux annulations liés à la pandémie de Covid. Finalement la Streisselhochzeit, la grande fête folklorique du Nord-Alsace, n'aura pas lieu faute d'avoir trouvé une association pour organiser la grande fête cette année.

Pas assez de bénévoles et trop d'exigences

C'est le maire de la commune Michel Lom qui en a fait l'annonce aujourd'hui. Il explique d'abord que "l'épisode de Covid a constitué un véritable coup d’arrêt pour les festivités en général" et que "les contraintes notamment en terme de sécurité des personnes et des biens, ainsi que les exigences au niveau du respect des réglementations (sanitaires, environnementales, administratives et fiscales) ont été grandissantes", rendant plus complexe son organisation.

Ces lourdeurs organisationnelles ont notamment entraîné la dissolution de la dernière association organisatrice, l’Association Culture et Traditions de Seebach, après l'édition 2019.

La mairie s'était donc positionnée pour coorganiser l'événement cette année. Mais aucune association n'a déposé une demande pour remettre sur pied l'événement vieux de 40 ans, qui a accueilli jusqu'à 20 000 visiteurs.

"Il faut se rendre à l’évidence : la Streisselhochzeit est quelque part victime de sa taille et de son succès au vu de son modèle de fonctionnement" reposant uniquement sur des bénévoles concède Michel Lom. Il compte désormais sur l'ingéniosité des bénévoles à l'avenir pour s'adapter et donner une forme nouvelle à ces festivités.