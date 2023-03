Seine-et-Marne : le site archéologique de Châteaubleau sélectionné pour le loto du patrimoine

Le site archéologique gallo-romain de Châteaubleau en Seine-et-Marne va bénéficier d'un soutien financier. Le site, situé à 30 km de Coulommiers, a été sélectionné par la mission Bern qui vise sauvegarder des lieux emblématiques du patrimoine français. C'est la sixième édition de cette mission soutenue par l'animateur vedette Stéphane Bern, la FDJ ainsi que le ministère de la Culture. Ce projet est déployé par la Fondation du patrimoine.

Le site archéologique de Châteaubleau bénéficiera donc du soutien financier via le Loto du Patrimoine, qui sera lancée à la rentrée de septembre 2023. En achetant un ticket, vous participez aux fonds qui seront ensuite redistribués aux sites sélectionnés. Le montant de la donation de chaque site sera annoncé lors des prochaines Journées européennes du patrimoine les 16 et 17 septembre prochains.

Des travaux pour rendre le site plus accessibles

A l'image des autres lauréats, le site de Châteaubleau a été retenu selon plusieurs critères et notamment son intérêt patrimonial. Ce site est composé d'un ensemble de structures qui datent de l'époque gallo-romaine, ainsi que de nombreuses collections d'objets anciens comme des pièces de monnaie, des céramiques, etc.

Son intérêt principal réside dans la conservation de son théâtre gallo-romain et du sanctuaire des sources. Ces derniers sont classés au titre des monuments historiques depuis 1983.

Le projet vise à rendre le site plus accessible et plus attractif à la visite. On dénombre 1.000 visiteurs en 2021. Sa rénovation permettra d'organiser des spectacles ou encore des concerts. Les travaux qui devront être réalisés, de février 2024 à mars 2025, seront faits au niveau des vestiges du théâtre et du sanctuaire pour assurer sa bonne conservation.