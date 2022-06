Seine-Maritime : La Bouille, sixième village préféré des Français

La Bouille n'est pas le village préféré des Français cette année. Le plus petit village normand (1,3 km² pour 750 habitants) termine à la sixième place du classement. Le verdict a été dévoilé ce mercredi soir lors de l'émission diffusée sur France 3. Mais les habitants de La Bouille sont loin d'être déçus.

"On espérait rien"

"Franchement on espérait rien du tout. On était déjà très content de participer à l'émission. Donc là on savoure, on est super content, content d'avoir rendu fier le village, ses habitants, tous les gens qui contribuent à ce village", raconte très ému Clément Bouvet, adjoint au maire de La Bouille.

"Si on aurait mérité la première place", sourit de son côté Mathilde. "Mais on aime notre village, et on voulait montrer cet esprit de famille qu'il y avait. C'est un havre de paix", ajoute-t-elle. De son côté, Nino souligne les charmes de son village. "Les falaises, la Seine, on n'arrête pas de nous le dire que le cadre est idéal".

Cette année, les Français ont élu le village de Bergheim, dans le nord du Haut-Rhin en Alsace, village préféré des Français.