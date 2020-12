Seine-Maritime : le monde de la culture retient une nouvelle fois son souffle avant les annonces de Castex

Le monde de la culture retient une nouvelle fois son souffle avant les annonces du Premier ministre ce jeudi à 18h. À 10.000 cas de covid-19 par jour en France, le double du seuil pour déconfiner, Jean Castex doit apporter des précisions. Notamment sur les fêtes de fin d'année. Et répondre à quelques interrogations. Pourra-t-on être déconfiner ? Si oui, se dirige-t-on vers un couvre-feu étendu ? Les directeurs de cinémas et de théâtres, eux, attendent d'être fixés sur leur sort.

"Il est temps d'ouvrir"

"Je suis absolument convaincu que l'on va rouvrir le 15 décembre. On en a besoin, nous, le milieu culturel et artistique mais aussi je crois, les gens. On a besoin de se retrouver", explique à France Bleu Normandie, David Bobée, directeur du centre dramatique national de Normandie-Rouen (CDN).

Il est également le directeur du théâtre des 2 Rives à Rouen et de la Foudre à Petit-Quevilly. "C'est un virus qui s'en prend très fort au plaisir, d'aller voir un spectacle, de vibrer ensemble et le théâtre, à ce sens, est absolument, essentiel. On a besoin pour terminer cette année catastrophique de finir sur une touche de beauté, de plaisir et de poésie", renchérit David Bobée.

Pour lui "il est temps que les théâtre rouvrent". D'autant plus qu'un spectacle, Hen, est déjà programmé le 15 décembre 19h au théâtre des 2 Rives. "On s'est tellement préparé, tout le temps, donc là il est temps, ça a été annoncé, ça a été promis et je veux vraiment m'accrocher à cette promesse", poursuit le directeur du théâtre. De leur côté, le metteur en scène du cabaret et sa troupe répètent en vue du 15 décembre.

"On aimerait jouer"

"Moi, je suis vraiment partagé entre un sentiment de colère contre ce gouvernement et de fatalité", résume Johanny Bert, metteur en scène du spectacle Hen qui doit se jouer le 15 décembre. Une quinzaine de personnes, comédiens, musiciens, techniciens, "il y a tout un travail très précis pour être au moment où on joue donc ça engage des finances de la part de la compagnie, niveau salaire, ça engage toute une équipe a envie de bien faire son travail", ajoute-t-il.

Le spectacle raconte l'histoire d'une marionnette exubérante, provocante, drôle, qui vit avec son monde et se moque de son époque. "On aimerait jouer. C'est un spectacle assez impertinent, joyeux, assez insolent, musical, qui à mon avis nous fera du bien à tous mais on attend avec impatience ces décisions", conclut-il.

Un autre spectacle, lui aussi, doit se jouer les 19 et 20 décembre, celui de l'artiste rouennaise Hélène Francisci. "C'est un cabaret littéraire, un mélange de lecture et de chanson". Elle sera accompagnée par le pianiste Vincent Bénard. Elle aussi a dû reprogrammer ses représentations à cause du confinement. Elles étaient initialement prévues les 8 et 9 décembre.

"Le spectacle si je ne peux pas le jouer je le ferai en ligne. On va s'adapter, demain, je ferai peut-être des lectures sous les balcons. Ce sont des choses qui peuvent être également des défis. Tout n'est pas noir. Même si effectivement c'est difficile (...) mais c'est comme ça qu'il faut le prendre puisque sinon on déprime", conclut Hélène Francisci.