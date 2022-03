Seine-Maritime : les restaurants de plage au Havre ont rouvert sous un soleil éclatant

Le coup d'envoi des restaurants de plages a été donné ce samedi au Havre. Premier jour de la réouverture sous un soleil éclatant. Et premières odeurs de grillades, de frites chaudes au bord de la mer. "On a été surpris avec mon mari, on se baladait en vélo et on a décidé de s'arrêter", raconte Hélène, une Havraise. Pour elle, ce rendez-vous est incontournable.

"Aller au bout de la saison"

Alain est un habitué des restaurants de plage. "J'ai ma place à titrer moi ici, je viens tous les jours. Alors je ne mange pas tous les jours parce que je suis à la retraite", sourit-il. "C'est formidable, particulier, vous le voyez, la réouverture des restaurants de plage, tout le monde revit", ajoute-t-il.

Le patron du Grill lui aussi revit. "Nous c'est le temps qui conditionne notre saison. On espère qu'il fera beau. L'an dernier on avait que quatre mois avec masques et jauges, l'année 2020 quatre mois aussi", explique Rilès. "On est content de retrouver nos clients sans masque et avec le sourire", poursuit Ghislaine qui vend des glaces depuis cinq ans. "On espère aller au bout de la saison", conclut-elle.