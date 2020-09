Seine-Maritime : une exposition à Pourville pour les 50 ans de la disparition de Bourvil

Il y a 50 ans tout pile, Bourvil (André Raimbourg de son vrai nom) disparaissait. Le plus célèbre des comédiens normands s'est éteint le 23 septembre 1970. Né à Prétot-Vicquemare en Seine-Maritime, il a notamment vécu toute sa jeunesse dans le village de Bourville (d'où son pseudonyme). Pour célébrer Bouvril, une exposition est organisée depuis lundi à Pourville-sur-Mer par l'association "Les Amis de Bourvil".

Des affiches, des clichés et des photos de famille

Jusqu'au 30 septembre prochain, les visiteurs pourront découvrir des archives, des affiches, des articles de journaux et puis un portrait noir et blanc de l'artiste. Sur les murs également, de nombreuses photos de famille sur lesquelles on peut apercevoir sa nièce Gervaise Lemeteil notamment pendant un repas en famille : "Mon oncle était toujours en bout de table et après le repas il fumait cigare. Il devait dire des bêtises et moi j'avais envie de rire" s'amuse la nièce de Bourvil. "Tous les étés, il venait en Normandie, il se baignait, il venait se ressourcer. Il était particulièrement généreux. Il m'a appris à nager sur un tabouret" se souvient-elle.

Bourvil est toujours dans le cœur des Français - Pierre Stanisavac, président de l'association

Cette année, l'association est fière de présenter sa nouveauté : "Nous avons créé un timbre à l’effigie de Bourvil cette année pour le 50ème anniversaire. Un timbre ça circule, les gens aiment bien Bourvil. Si vous envoyer une lettre à l'autre bout du monde, le visage de Bourvil va suivre. C'est très important !"

Ce timbre sera en vente dès le 23 septembre.

Un spectacle hommage

En parallèle, l'association organise des "conférences chantées" ce mercredi soir à 18h30 et samedi à 20h30. Ces deux conférences sont en fait des petits spectacles hommages à Bourvil. Trois comédiens passionnés rejouent des scènes cultes de film, chantent plusieurs de ses chansons et retracent la vie de l'acteur.

Parmi eux, Bruno Filéni, un imitateur hors-pair de la région parisienne. Il est également membre de l'association "Les Amis de Bourvil". C'est également son portrait craché mais pourtant Bruno n'a aucun lien de parenté : "Mon seul lien c'est que je connais sa nièce et ses enfants" s'amuse t-il. Gervaise Lemeteille prend toujours plaisir à l'écouter : "C'est époustouflant ! Il est génial. Il faut qu'on en prenne soin". Pendant deux soirées, Bruno va se remettre dans la peau de Bourvil. Une passion née après visionnage de la Grande Vadrouille, film culte de 1966.

Avec ces acolytes, Laurent et Christian, ils reprendront quelques unes des meilleures chansons de Bourvil comme "La Tendresse".

L'exposition dure jusqu'au 30 septembre, à l'Espace de la mer à Pourville-sur-Mer.