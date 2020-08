Seine-Saint-Denis : quatre ans avant les Jeux, des initiations gratuites aux nouveaux sports olympiques

Une idée pour vous occuper : et si vous tentiez le breakdance ? Des initiations gratuites sont proposées dans le parc du Sausset à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) à partir de ce jeudi après-midi jusqu'à dimanche dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Objectif : faire découvrir les jeux paralympiques et tous les nouveaux sports olympiques, comme le bmx, le breakdance, l'escalade ou encore le karaté aux jeunes (et au moins jeunes) du département.

Ces rendez-vous avec des professionnels sont sans inscription, gratuits, de 14h à 19h. Avec un moment spécial prévu samedi : un cours de "break" avec Martin Lejeune, médaillé d'argent en breakdance.