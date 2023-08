Seine-Saint-Denis : Une croisière sur la Seine pour découvrir les infrastructures des Jeux Olympiques de Paris

Et si vous veniez découvrir les infrastructures olympiques en Seine-Saint-Denis ? C'est le projet de cette croisière , organisée par Seine-Saint-Denis Tourisme , autour de l'Ile Saint-Denis, pour montrer une autre facette des Jeux Olympiques de Paris . On y découvre, entre autres, le futur village olympique, construit à cheval sur les communes de Saint-Denis, de Saint-Ouen et de L'Ile-Saint-Denis, qui accueillera près de 15.000 athlètes et staff pour les JO et près de 10.000 pour les jeux paralympiques.

A bord, plus d'une centaine de passagers, en majorité des Franciliens, qui viennent découvrir toutes ces transformations, comme Claire, qui habite Saint-Denis et qui a vu sa ville changer en quelques années. "Je veux me préparer à ces changements, je veux en prendre connaissance, car ce seront de tels changements et de tels bouleversements à vivre pendant une période donnée, mais aussi avant et après, puisque ça va être durable", explique-t-elle. "On allie le plaisir de la balade et la découverte à la fois du patrimoine déjà existant mais aussi des nouveautés." Mohammed a travaillé comme architecte sur certains sites du village olympique et vient voir l'évolution du chantier : il espère surtout que les Jeux Olympiques pourront donner une autre image de la Seine-Saint-Denis. "Ça permet d'attirer du monde dans un territoire où les gens ne vont pas forcément se balader. Les JO vont attirer un nouveau public sur le département, et donner une image plus intéressante, un peu moins celles des cités partout, car il y a d'autres choses à voir en Seine-Saint-Denis !", affirme-t-il.

Plus de 100 passagers sont venus assister à cette croisière pour en apprendre plus sur les infrastructures olympiques. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

Guislaine est davantage sceptique sur l'héritage des Jeux Olympiques, elle voudrait surtout que les nouvelles infrastructures bénéficient en priorité aux habitants : "Ce qui m'importe, c'est qu'elles servent à quelque chose, mais ça on verra après les Jeux Olympiques, dans quelques années. Car là, les projets sont bien présentés, mais qu'est-ce qui arrivera après ? Si dans trois ans, tout est abandonné, où sera la dorure du blason ? Et si les gens du département n'ont pas droit de vivre avec ses infrastructures, d'en profiter, alors on aura tout loupé !"

Des infrastructures au niveau de la voierie, comme des nouvelles pistes cyclables ou des passerelles, des arbres plantés et des aménagements sur les bords de Seine, mais aussi des équipements sportifs comme des piscines : en effet, près de la moitié des enfants en Seine-Saint-Denis n'ont pas appris à nager. "Quand on pourra aller à la piscine olympique après les jeux, ce sera trop cool !", s'enthousiasme Tom, 8 ans.

L'occasion de découvrir aussi des écrins de verdure insoupçonnés. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

Pour Olivier Meier, directeur de Seine-Saint-Denis Tourisme, les infrastructures seront bénéfiques pour les habitants du département, une fois les Jeux finis. "Accompagner les transformations du territoire, et permettre au public de les comprendre et de se les approprier, c'est important", développe-t-il. "Les JO sont producteurs d'un certain nombre d'infrastructures, aussi bien sportives, routières, qu'autour du logement, et elles constitueront à terme un héritage laissé au territoire et à ses habitants. Par exemple, les traversées construites entre Saint-Denis et l'Île Saint-Denis, mais surtout on peut parler, pour le logement, du village des athlètes qui deviendra, une fois les Jeux passés, des logements pour une part en acquisition à la propriété et pour une autre part qui seront légués aux collectivités pour des logements sociaux. Ce seront des milliers de logements supplémentaires qui pourront constituer une petite réponse au problème du mal-logement qui existe sur ces territoire."

Mais Olivier Meier espère aussi que les Jeux vont changer l'image de la Seine-Saint-Denis : "Il n'y fait pas mal vivre, contrairement à ce qu'on croit, il y a un effet loupe sur quelques événements marginaux qui gomment la grande valeur de ce territoire, du point de vue des solidarités mises en place, du point de vue de l'innovation, de la création, c'est un territoire jeune et plein d'énergie ! Les Jeux peuvent fonctionner comme un accélérateur sur ces points-là, et on porte pour la Seine-Saint-Denis un projet touristique ambitieux : le territoire se transforme à grande vitesse, il a plein d'histoires à raconter et on espère que les Jeux seront l'occasion de découvrir toutes ces réalités."

La prochaine croisière organisée par Seine-Saint-Denis Tourisme aura lieu en septembre. Mais pour les plus impatients, des visites du chantier olympique sont organisées tous les mercredis et samedis après-midi en août et en septembre par la Maison du Projet, en partenariat avec Seine-Saint-Denis Tourisme.