Séisme à La Laigne : le festival l'Horizon fait le mur obligé d'annuler sa prochaine édition

"C'est le cœur gros que l'on vous écrit aujourd'hui"... les mots sont des organisateurs de l'Horizon fait le mur à La Laigne. Le festival de musique n'aura pas lieu les 29 et 30 juillet prochains. Un peu plus d'un mois après le séisme qui a touché la commune, l'organisation renonce à cette 6e édition. " Suite au séisme, aux répliques récentes, au tourisme macabre, et au coût supplémentaire pour assurer la sécurité du village et des habitants, le festival ne peut se maintenir."

Toutes les possibilités ont été étudiées, mais voilà, le barriérage et la sécurité supplémentaire auraient coûté 30 000 euros. Une somme qui aurait pu mettre en danger la pérennité du festival, qui devait accueillir Arthur H, Stéphan Eicher ou encore Sarah McCoy.

Solidarité ou remboursement

Entre 1500 et 2000 personnes avaient déjà acheté leur billet pour le festival. Plusieurs solutions s'offrent à elles : décider de reverser le montant du billet au fonds de soutien pour les habitants en prévenant le festival par mail. Deuxième solution : garder le billet pour assister à l'ouverture de la saison de l'Horizon le 16 septembre à La Rochelle. Ca permettra de bénéficier également d'une place pour le festival de 2024 et en prime, deux places de spectacle pour la saison 2023-2024. Dernière solution : être remboursé (sur contact@l-horizon.fr)

Des artistes comme Sarah McCoy seront reprogrammés pour la journée du 16 septembre. Tous les habitants de La Laigne seront invités gratuitement à cette ouverture de saison.