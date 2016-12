Cadeaux de Noël : des idées de beaux livres sur la musique

A quelques jours de Noël, France Bleu vous propose une sélection d'idées cadeaux testés et approuvés. Ce vendredi, des beaux livres sur la musique telle que vous aimez l'écouter sur France Bleu.

Pour les fans de musique, il y a d'autres cadeaux possibles que des disques. Feuilleter un beau livre consacré à son artiste préféré ou à une époque qui a marqué l'histoire de la musique fait souvent fredonner. Alors voici de quoi avoir tout le temps de la musique dans la tête et sous le sapin.

Pour la génération Goldman

Enfin un beau livre sur Jean-Jacques Goldman. Rédigé à partir des citations du chanteur (plus de 790), l'ouvrage permet de lever le voile sur cet homme très pudique . L'intérêt également, ce sont les photos, une centaine, dont une grande majorité d'inédites. On sent à la lecture que l'auteur est un grand fan de JJG, mais comme une grande partie d'entre nous : après tout, même s'il n'a pas sorti d'album depuis 15 ans et qu'il vient de s'exiler en Grande-Bretagne, Jean-Jacques Goldman reste la personnalité préférée des Français, envers et contre tous.

Jean-Jacques Goldman, le livre - DR

Jean-Jacques Goldman, sur ses traces, d'Alexandre Fievée, Editions Gründ - 29,95€

Pour les passionnés des comédies musicales

Si votre cœur bat pour Le roi soleil, que vous connaissez les chansons de Starmania pas cœur, que vous fredonnez sans cesse la Mélodie du bonheur, le livre Musicals est fait pour vous. Saviez-vous par exemple que la comédie musicale puise ses racines dans les opérettes d'Offenbach ? Que les lumières de Broadway sont restées éteintes 3 minutes le jour de la mort du créateur de la mélodie du bonheur ? Qu'Alain Bashung, Antoine et les Charlots se sont partagés l'affiche de La révolution française en 1974 ? Que vous répondiez oui ou non à ces questions, vous apprécierez les réponses détaillées et les photos nostalgiques de tous ces spectacles qui ont toujours autant de succès.

Musicals, le livre sur les comédies musicales - DR

Musicals, l'histoire de la comédie musicale, d'Alexandre Raveleau, chez Editions Chronique - 34,95€

Pour les fans des eighties

80's : Génération pop est un livre très coloré à l'image de la décennie dont il parle. L'auteur, Stéphane Deschamps égrène les années et les décline avec les faits historiques et les chanteurs qui l'ont marquée sous forme d'anecdotes et d'images iconiques. On y ajoute des thématiques comme les objets cultes ou les émissions télé en passant par les looks extravagants de l'époque et vous obtenez un livre parfait pour la nostalgie mais aussi pour faire découvrir ces années folles et éclectiques aux plus jeunes.

80's génération pop © Radio France - DR

80's : Génération Pop, de Stéphane Deschamps, préface de Marc Toesca, Radio France Editions/Chronique Editions - 29€

Pour ceux qui ont la Rock'n roll attitude

C'est une version intime de Johnny Hallyday qu'on découvre grâce à Laurent Lavige. L'auteur qui a longtemps été producteur et animateur d'émissions culturelles, organisateur de festivals comme les Vieilles Charrues, a suivi la carrière de l’idole des jeunes dès ses débuts. A plusieurs reprises, il a eu l'occasion de l'interviewer ou de l'accompagner dans des concerts. Ce qui nous donne un livre très complet, à hauteur d'homme même s'il parle d'nue légende, très bien illustré avec des photos qui vous replongerons de ses premiers concerts au Golf Drouot à sa tournée géante Rester vivant Tour.

Johnny Hallyday, notre icone - DR

Johnny Hallyday, notre icône de Laurent Lavige, chez Hugo Image - 19,95€

Pour les amoureux de la poésie et des moustaches

Ceci n'est pas un énième ouvrage consacré à Brassens. Le choix d'illustrer avec des dessins à la plume et des aquarelles la vie du poète colle bien à ce qui nous est annoncé en couverture : c'est d'une légende qu'il est question. Raconté comme une histoire au fil de l'eau, le récit nous entraîne sur les lieux qui ont fait Brassens et qui l'ont consacré. On y croise aussi tous ceux qui ont marqué son existence et l'on se rend compte qu'entre Lino Ventura, Henri Salvador, Bourvil ou encore Jean Ferat, le chanteur était particulièrement bien entouré.

Chez Brassens - DR

Chez Brassens, légende d'un poète éternel de Jean-Claude Lamy et Philippe Lorin, aux éditions du Rocher - 20,90€

Pour les fans des Beatles

Ce magnifique ouvrage dans une très belle édition vous propose une plongée rare dans l'intimité des Beatles. Les photos, plus de 300, sont issues des archives du magazine officiel des Fab Four, The Beatles book. On y découvre Paul Mc Cartney et Ringo Star en train de s'amuser avec le photographe officiel pendant une pause à Londres de l'enregistrement du disque Beatles for Sale, de nombreuses images de concerts, des parties de cartes avec leur chauffeur, les Beatles à la plage, en train de prendre un bain de soleil, etc. Bref, une mine !

Inside The Beatles - DR

Inside the Beatles, dans l'intimité des Fab Four, chez Hugo Image - 40€

Pour les amoureux des belles paroles

La vie secrète des chansons françaises n'est pas qu'une émission de France 3. C'est aussi un magnifique livre d'André Manoukian et Betrand Dicale, deux spécialistes de la chanson, qui décortiquent 60 oeuvres intemporelles. De Ne me quitte pas à Tomber la Chemise en passant par Petite Marie ou Il venait d'avoir 18 ans voire Ouragan de Stéphanie de Monaco, vous comprendrez le sens parfois caché des paroles, vous découvrirez l'histoire derrière la légèreté apparente, vous découvrirez les anecdotes qui ont failli nous empécher d'entendre ces chansons. Un livre dans lequel on se plonge pour picorer mais qu'on a du mal à lâcher.

La vie secrète des chansons - DR

La vie secrète des chansons françaises, d'André Manoukian et Bertrand Dicale, aux éditions du Chêne - 29,90€

Pour ceux qui veulent apprendre l'Histoire de France d'une autre façon

C'est peu de dire que Fabien Lecœuvre est un puits de science quand il s'agit de musique. Agent de grande stars comme Claude François ou Michel Polnareff, il a toujours une anecdote à raconter sur les chansons françaises. C'est le cas dans ce livre L'histoire de la France en 100 chansons, mais il élargi son propos en replaçant la chanson dans son contexte et en nous disant ce qu'elle raconte plus largement de son époque. C'est aussi pour cela qu'il commence avec Le bon roi Dagobert, n'oublie ni la Marseillaise, ni Au clair de la Lune, ni Douce France et il conclue avec Un dimanche de janvier de Johnny Hallyday à propos des marches républicaines après les attentats de Charlie et de l'Hypercacher. Une façon décalée et agréable de se pencher sur l'Histoire de notre pays.

L'histoire de la France en 100 chansons - DR

L'histoire de la France en 100 chansons de Fabien Lecœuvre chez Hugo Image - 17,95€