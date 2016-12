Cadeaux de Noël : des idées de beaux livres pour tous les goûts

A quelques jours de Noël, France Bleu vous propose une sélection d'idées cadeaux testés et approuvés. Ce mercredi, de beaux livres pour tous les goûts.

Avec plus de 600 livres sortis chaque année, les éditeurs nous donnent l'embarras du choix pour remplir la hotte du Père Noël. C'est plus particulièrement le moment pour s’arrêter sur de beaux livres que l'on aura plaisir à feuilleter toute l'année, posé sur la table basse du salon. Nous vous proposons une sélection qui fera forcément mouche en fonction des goûts de ceux à qui vous choisissez de les offrir, gastronomes, nostalgiques, cinéphiles, télévores, fans des animaux ou même ceux qui n'aiment pas Noël.

Pour les fans des animaux

Tiré de l'émission du même nom sur France, l'album Une saison au zoo va vous faire découvrir un par un chaque animal du zoo de la Flèche. Des oiseaux aux singes en passant par les otaries ou les hippopotames, plein d'informations sérieuses ou insolites, de photos et de conseils des soigneurs et vétérinaires de l'équipe. Un livre à feuilleter en famille.

-

Une saison au zoo de Cyril Hue, éditions Larousse - 14,95€

Le livre Révolutions animales est un peu plus sérieux, avec plus de texte, mais à chaque fois passionnant. Avec lui, vous allez changer votre regard sur les animaux. Grâce aux recherches les plus récentes sur les animaux, vous comprendrez pourquoi ils agissent de telle ou telle façon et comment leur cerveau fonctionne. Évidemment, cela peut avoir une incidence sur les humains. Quelques exemples au hasard : comment les poulets voient le monde ? Les émotions des animaux. La communication entre l'homme et l'animal. Un ouvrage très complet, avec les meilleurs scientifiques du monde et dont les photos sont de véritables œuvres d'art.

Révolutions animales - DR

Révolutions animales, comment les animaux sont devenus intelligents, sous la direction de Karine Lou Matignon, postface de Jane Goodall, Arte Editions et Les liens qui libèrent - 38€

Grâce aux Mondes perdus, ce sont les animaux de la préhistoire que vous allez découvrir. Avant les dinosaures, les créatures monstrueuses qui ont peuplé la terre puis les premiers mammifères, ancêtres de nos animaux actuels. L'ouvrage, tiré de l'émission du même nom diffusée à l'automne sur Arte et richement illustré mais aussi très documenté. Les fans de paléontologie vont adorer.

Les Mondes perdus, le livre - DR

Les mondes perdus de Mary Sterb, J.Sébastien Steyer, Bertrand Loyer et Emma Baus, chez Glénat et Arte Editions - 30€

Pour les cinéphiles

Pour comprendre pourquoi et comment Alain Delon est devenu l'une des légendes du cinéma français, il suffit d'ouvrir ce livre. A travers 80 photos magnifiques, en noir et blanc ou en couleur tirées de film ou des archives médiatiques, le mythe Delon s'épanouit au fil des pages avec pour l'accompagner, les commentaires du réalisateur Patrice Leconte qui met des mots sur ce qu'on ressent en regardant l'image. A la fin, toute la filmographie d'Alain Delon est regroupée et on a une seule envie en refermant l'ouvrage : revoir ou découvrir tous ses films.

-

L'encyclopédie Alain Delon de Guillaume Evin avec les commentaires de Patrice Leconte, chez Hugo Image - 29,95€

Ce n'est pas parce que La Grande Vadrouille repasse chaque année à la télévision qu'on s'en lasse. A l'occasion des 50 ans du film, Vncent Chapeau a réuni les secrets des coulisses du tournage. L'auteur a rencontré les témoins de l'époque, retrouvé des photos du tournage, est retourné sur les lieux où Gérard Oury avait posé ses caméras. Le résultat est agréable à lire et très complet, vif et amusant. Danielle Thompson, la fille du réalisateur Gérard Oury qui a participé à l'écriture du scénario, dit dans la préface qu'elle a elle même appris beaucoup de choses en lisant cet ouvrage. Comment pourrait-il en être autrement pour nous ?

Sur la route de la grande vadrouille - DR

Sur la route de la Grande vadrouille, les coulisses du tournage, de Vincent Chapeau, préface de Danièle Thompson, chez Hors Collection - 21€

Comment mieux raconter la saga Star Wars qu'en se plongeant dans les archives du Lucasfilm Magazine ? A partir de 1995, Patrice Girod lance cette revue trimestrielle consacrée aux films de Georges Lucas, La guerre des étoiles en tête. Réalisée par de véritables fans, en 80 numéros et 7 hors-séries, Lucasfilm Magazine révèle tout ce qui fait la magie des films et obtient même le soutien de Georges Lucas lui même qui envoie une petite lettre aux lecteurs. Tous ces documents exceptionnels ont été compilés, triés et sélectionnés dans ce livre qui ravira les fans de Dark Vador comme d'Obi-Wan Kenobi.

Star Wars, les années Lucasfilm Magazine - DR

Star Wars, les années Lucasfilm Magazine, de Patrice Girod, préface de Roger Carel, chez Hors Collection - 32€

Pour les gourmands et les cordons bleus

Attention pavé ! Pas de bœuf mais de plein d'autres aliments délicieux. Dans ce On mange quoi d'1,8kg, vous trouverez 230 recettes à réaliser en un tour de main. L'auteur, Sylvia Gabet s'engage à ce qu'on ne passe pas plus de 20 minutes en cuisine. Elle a simplifié au maximum toutes les recettes ; par exemple, pour ne pas avoir à sortir la balance et le verre mesureur, tout est compté en multiples de cuillères, sachets de supermarché ou verres ballons. Les photos sont alléchantes mais sans en faire trop. Un livre qui donne envie de passer en cuisine.

On mange quoi ? - DR

On mange quoi, de Sylvia Gabet, aux éditions de la Martinière - 29,90€

Parlez d'Auguste Escoffier a un passionné et vous allez voir ses yeux s'éclairer. Pour tous, c'est le père de la cuisine moderne et pourtant, il a exercé derrière les fourneaux en 1859 et ses recettes sentent bon l'époque. Il fallait donc quand même rendre plus accessibles ses conseils pour que les non-professionnels puissent en profiter. C'est ce que se sont employés à faire les deux chefs médiatiques Christian Constant et Yves Camdeborde dans un ouvrage ultra complet avec plus de 600 recettes revisitées. Des grands classiques toujours d'actualité.

La cuisine d'Auguste Escoffier - DR

La cuisine d'Auguste Escoffier, présentée par Christian Constant et Yves Camdeborde, aux éditions Michel Lafon - 29,95€

Ne vous attendez pas à trouver dans ce livre Pâtes autrement un précis de cuisine pour les étudiants. Non, dans cet ouvrage, les pâtes sont montées au pinacle, présenté certes comme un ingrédient de base de toute bonne cuisine qui se respecte mais aussi digne et luxueux que le caviar ou le homard. William Ledeuil explique sa démarche culinaire comme une rencontre de l'Italie et de l'Asie à la sauce française. Le résultat est ultra appétissant, original mais à réserver aux meilleurs des cuisiniers.

-

Pâtes autrement de William Ledeuil, Editions de la Martinière - 35€

Pour les téléphages et les nostalgiques

De 1961 à 1989, ils ont régné sans partage sur le divertissement musicale à la télévision française. les shows de Maritie et Gilbert Carpentier sont restés dans les mémoire par leur originalité, leur folie et leur extravagance. Chaque diffusion réunissait plus de 15 millions de personnes devant le petit écran. Ce sont les premiers à avoir confié les rênes d'une émission à un artiste avec leurs Top à... Bref, ils ont tout inventé et d'ailleurs, Michel Drucker leur rend hommage dans ce livre très bien documenté avec des photos dans lesquelles on se plonge avec nostalgie. L'animateur de M6, Jérôme Anthony et le producteur Philippe Thuillier racontent leur enfance, notre enfance avec passion et c'est un vrai plaisir.

-

Maritie et Gilbert Carpentier, l'âge d'or des variétés, de Jérôme Anthony et Philippe Thuillier, éditions du Chêne - 29,90€

Pour tous les enfants des années 70 et 80, Christophe Izard était un véritable héros. C'est à ses créations que le livre Les visiteurs de notre enfance rend hommage. Les visiteurs du mercredi et les visiteurs de noël ont longtemps occupé les après midi de TF1 en faisant découvrir à des générations entières des personnages colorés tels que Satanas et Diabolo, Scoubidou ou encore les marionnettes Sibor et Bora. Mais c'est ausis là que certaines personnalités ont fait leur première télé, Dorothée, Nicolas Hulot ou Michel Chevalet pour n'en citer que quelques uns. Avec beaucoup d'images et d'anecdotes, ce livre propose une plongée dans notre enfance et à Noël, c'est toujours agréable.

Les visiteurs de notre enfance, de Pierre-Alek Beddiar et Arnaud Magnier, chez Hors Collection - 29€

Dans le même style que l'ouvrage précédent mais à l'époque de l'ORTF, le livre Mes héros de quand j'étais petit... Les plus beaux joujoux de la télévision et du cinéma réactive votre syndrome Peter Pan. Ecrit par le fils d'un auteur et réalisateur de télévision, Christophe Mourthe, l'ouvrage compile à travers les jouets et autres objets issus des émissions en question, tous les personnages de l'époque, du Nounours de Bonne nuit les petits à Thierry la Fronde en passant par Zorro, Pollux, Casimir ou Colargol, tous ces personnages vont réveiller en vous de nombreux souvenirs avec le plaisir de se dire qu'on peut les retrouver en chinant dans les brocantes.

Mes jouets de quand j'étais petit - DR

Mes Héros De Quand J'étais Petit... Les Plus Beaux Joujoux De La Télévision Et Du Cinéma de Christophe Mourthe, chez Hugo Desinge - 19,95€

Pour ceux qui n'aiment pas noël

Il fallait bien une idée de cadeaux pour tous ceux pour qui Noël est un pensum et plutôt associé à de mauvais souvenirs. Voilà de quoi leur arracher un sourire avec cette compilation de photos d'enfants effrayés par le Père Noël. L'éditeur Jean-Marie Donat collectionne depuis de nombreuses années ces photos amusantes ou étranges où le Père noël fait pleurer les enfants. Un cadeau inattendu qui sort des clichés !

-

Affreux Noël, collection de Jean-Marie DOnnat, chez Cernunnos - 19,95€