Cadeaux de Noël : des idées de séries en DVD

A quelques jours de Noël, France Bleu vous propose une sélection d'idées cadeaux testés et approuvés. Ce jeudi, des DVD de séries parmi les meilleures productions françaises ou étrangères.

Que ce soit pour rattraper des épisodes ratés, découvrir de nouvelles histoires ou pouvoir répondre à une addiction aux séries, les coffrets de DVD sont de parfaits cadeaux à glisser sous le sapin. Nous vous aidons à faire un choix parmi les dizaines de propositions présentes dans le commerce.

A taaaaable !

Pour retrouver le célèbre cri de guerre de Fabienne Lepic mais surtout la confrontation des deux mondes des héros de Fais pas ci, fais pas ça, les familles Bouley et Lepic, les "bobos" contre les rigides. Ce coffret est parfait pour une mise au point avant la diffusion de l'ultime saison, la 9, à la rentrée sur France 2. C'est l'occasion aussi de revoir les premiers épisodes, très différents de la formule actuelle de la série. Avec en bonus, plus de 2h30 d'images inédites, bêtisiers, making of, clips, etc

Fais pas ci, fais pas ça, l'intégrale - FTV

Coffret l'intégrale Fais pas ci, fais pas ça, saisons 1 à 8, 21 DVD - FranceTV distribution - 46,90€

Tous les secrets de la politique façon fiction

Ni tout à fait un thriller, ni tout à fait un documentaire, la série Les hommes de l'ombre nous propose une plongée dans les coulisses de la politique au plus haut niveau. Entre magouilles et coups bas, on découvre les arcanes de la communication politique lors d'une campagne présidentielle puis au moment de l'exercice du pouvoir. La première saison était la meilleure et elle permet de bien comprendre ce qui se passe en ce moment en réalité en prévision de la présidentielle 2017. Mais les deux qui ont suivi ont permis de retrouver des personnages très forts.

Les hommes de l'ombre, l'intégrale des saisons 1 à 3, 6 DVD - FranceTV distribution - 34,99€

La guerre à hauteur d'un village

Pendant 7 saisons, la série Un village français nous a raconté la façon dont les habitants d'une petite ville dans le Jura vivent la période de l'Occupation allemande. Jusqu'en 1945, chacun des personnages se positionne entre résistants, collabos et attentistes. Une série extrêmement réussie qui a tenue les fidèles en haleine jusqu'à l'épilogue diffusé sur France 3 en octobre dernier (qui malheureusement n'est pas dans cette intégrale). Le genre de coffret à garder dans ses archives et à montrer aux enfants pour compléter leurs cours d'histoire.

Coffret Un village Français - DR

Un Village Français, intégrale des saisons 1 à 6, 22DVD, EuropaCorp - 79,99€

La manipulation au pouvoir

Comme pour la française, Les Hommes de l'ombre, la série américaine House of cards nous entraîne dans les arcanes du pouvoir, à la conquête de la Maison Blanche. Mais là, c'est encore plus démoniaque. Les personnages de Franck Underwood et de sa femme Claire sont machiavéliques. Difficile de savoir qui est le plus manipulateur des deux. C'est le spectateur qui est sa marionnette et franchement, on adore ça. Une série particulièrement recommandée.

House of Cards, l'intégrale - DR

Coffret House of Cards, saisons 1 à 4, Sony Editions, 16 DVD - 49,99€

Une série qui aurait sa place au cinéma

Plongée dans l'entre-deux-guerres en Grande-Bretagne avec Peaky Blinders. L'histoire d'une bande de criminels de Birmingham qui va s'opposer au nouveau chef de la police dont la mission est de nettoyer la ville. Le gang tire son nom des lames de rasoir qu'ils cachent dans la visière (peak) de leur casquette pour aveugler (blind) leurs adversaires. Vous retrouverez au casting beaucoup d'acteurs habitués du cinéma comme Sam Neill (le docteur Grant de Jurassic Park) ou le héros, Cillian Murphy (Robert Fisher dans Inception) mais c'est surtout la bande son très moderne qui fait la différence. La série a été diffusée sur Arte et est restée assez confidentielle mais elle mérite beaucoup mieux.

Le coffret DVD Peaky Blinders - DR

Coffret Peaky Blinders, saisons 1 et 2, Arte Editions, 6 DVD - 49,99€

Pour ne pas passer sa vie devant la télé

Vous êtes fan de séries télé ? Vous allez pouvoir le prouver en jouant avec vos amis à ce quiz simple mais complet. Dans cette boîte, 450 questions avec 3 niveaux de difficultés et des thématiques très différentes. De Ally Mc Beal à How I met Your Mother en passant par Downton Abbey, vous allez avoir de quoi étaler votre culture sériephile voire en apprendre un rayon grâce au livret qui accompagne la boite pour les réponses.

Le jeu Apéro Séries - DR

Apéro Séries - boite quiz de 450 cartes, chez Larousse - 10,95€