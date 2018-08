A Sélestat on s'apprête à assister au Corso Fleuri, cette parade de chars couverts de dahlias, une tradition vieille de 89 ans. 12 chars décorés par des bénévoles vont sillonner la ville samedi 11 août. Ferdinand Hermann participe à l’événement depuis 68 ans.

Sélestat, France

A sa première participation au Corso Fleuri de Sélestat, Ferdinand Hermann n'avait que 7 ans : "C'est mon grand-père un jour qui m'a mis dans les mains ces dahlias pour les coller sur les chars...depuis tout petit à 7 ans, je fleuris les chars pour ce défilé floral."

68 années d'expérience

Avec 68 années d'expérience, Ferdinand connait bien la mécanique de préparation du Corso Fleuri : "On pré-colle d'abord les chars à nu, avant de coller ensuite les dahlias sur la structure. Dans le temps, on cueillait les fleurs directement dans les jardins, maintenant on les fait venir de Hollande."

Un rendez-vous à ne pas louper

Le temps passe, la passion reste. Hors de question pour lui de rater une seule édition : "J'ai même raté des mariages !" s'esclaffe-t-il, fier de montrer sa bonne volonté à participer à la mise en oeuvre du Corso Fleuri, parade phare de sa ville natale.

2018, année du livre

Les 12 chars qui composent le Corso Fleuri sont tous décorés par des bénévoles. Chaque année le thème change. L'édition 2018, la 89e, intitulée "A livre ouvert", rend hommage à la littérature. Malgré ses 75 ans, Ferdinand Hermann décore avec entrain son char qui rend hommage à l'oeuvre de Jules Verne, "20.000 lieues sous les mers" : une pieuvre engloutissant un navire.