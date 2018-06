Après deux ans et demi de travaux, le Bibliothèque humaniste de Sélestat rouvre ses portes samedi 23 juin. Le site qui date du XVIe siècle a été entièrement repensé.

Sélestat, France

La Bibliothèque humaniste de Sélestat, inscrite au registre "mémoire du monde" de l'Unesco, rouvre ses portes samedi 23 juin, après deux ans et demi de travaux. Dix-huit millions d'euros ont été investis pour rénover et repenser cet écrin du XVIe siècle.

Une bibliothèque qui renferme un trésor

C'est l’architecte qui a réalisé du Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (Mucem) de Marseille, Rudy Ricciotti qui a imaginé les nouveaux lieux dans l’ancienne halle aux blés.

La Bibliothèque humaniste de Sélestat, salle d'exposition. © Radio France - Patrick Genthon

La Bibliothèque humaniste de Sélestat détient un trésor : les livres légués à sa ville natale en 1547 par Beatus Rhenanus, des témoignages précieux sur l’humanisme. Grâce à l'exposition permanente, "on va raconter comment ces livres exceptionnels sont arrivés à Sélestat et y sont restés", explique Benjamin Fendler, le directeur de la Bibliothèque humaniste.

Les ouvrages anciens de la Bibliothèque humaniste de Sélestat. © Radio France - Patrick Genthon

Pour ce week-end de réouverture l'accès à la bibliothèque est gratuit de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h samedi 23 et dimanche 24 juin. Plusieurs animations seront proposées : des conférences, ateliers de calligraphie et de sérigraphie. Les autres jours, le prix d'entrée sera de 6 euros pour les expositions.