Sélestat : le pain aux légumes attire les gourmands !

Toute cette semaine, c'est la fête du pain. A la maison du pain de Sélestat, des pains aux légumes sont proposés à la dégustation. Des pains qui ont beaucoup de succès auprès des amateurs, qu'ils soient à la tomate, l'ail des ours ou encore au poivron.

A la tomate ou à l'ail des ours, faites votre choix !

Sélestat, France

Toute cette semaine , c'est la fête du pain partout en France. C'est la 24e édition, de multiples animations sont organisées encore cette année.

A Sélestat, à la maison du pain, on vous propose des dégustations de pains spéciaux, notamment du pain aux légumes : une manière de dire que le pain peut s'associer avec d'autres aliments, en plus les légumes c'est bon pour la santé !

Pain à la betterave ou encore aux carottes-curry

Le pain aux légumes est confectionné par les deux boulangers, un apprenti et un jeune saisonnier. Cinq différents pains son proposés : poivron-chèvre, carotte-curry, betterave, épinards et ail des ours ou encore tout simplement tomate.

C'est 1 euro 40 la baguette.

Alain confectionne les pains aux légumes Copier

Du pain aux légumes à déguster jusqu'à samedi © Radio France - Guillaume Chhum

Objectif est de sortir des sentiers battus de la baguette

C'est après plusieurs essais que les boulangers ont élaboré leurs cinq baguettes aux légumes. L'idée est de sortir de la fabrication du pain traditionnel. Les légumes frais sont ajoutés une fois que le le pain est pétri.

La gamme des cinq pains aux légumes © Radio France - Guillaume Chhum

Les légumes sont incorporés en fin de pétrissage . C'est une manière de découvrir que l'on peut faire plein de choses avec du pain," Alain, boulanger à la maison du pain de Sélestat

Des pains aux légumes qui ont beaucoup de succès, les touristes et les habitués de la maison du pain de Sélestat se ruent sur ces produits originaux qui sont à découvrir jusqu'à samedi.