Sellit an abadenn sonerezh e brezhoneg hag e yezh ar sinoù !

Evel-just gant ar prantad kenfinañ a vevomp abaoe ur miz hanter bremañ ne c'hellomp ket ken mont da welet abadennoù "evit gwir". Dre chañs, ur bern salioù a ginnig deomp adwelet arvestoù a zo bet c'hoariet evel da skouer KLEW, un abadenn sonerezh e brezhoneg, galleg hag e yezh ar sinoù.

Evit aveliñ ho spered e-pad ar prantad kenfinañ-mañ eo bet divizet gant ar re e penn ar sal Artémisia e Gazilieg (35) kinnig deomp abadennoù zo bet c'hoariet dija. Lakaet eo bet er sizhun-mañ en-linenn an arvest anvet KLEW.

Un abadenn sonerezh evit tout ar familh eo, e brezhoneg, e galleg hag e yezh ar sinoù. An arzourezed Thumette Léon, Nolùen Le Buhé, Yuna Léon ha Mathilde Chevrel a c'hoari enni.

Un abadenn da welet betek fin ar prantad kenfinañ

KLEW a oa bet c'hoariet e sal Artémisia d'ar 26 a viz Genver tremenet war mennozh Thumette Léon. Kanerez, dañsourez ha korollourez eo gennidik eus Bro an Oriant. Abaoe pell eo dedennet gant ar c'han-ha-diskan ha c'hoant he doa d'ober un abadenn war an tem-se abaoe pell 'zo, ne vern ma vez bouzar abaoe m'eo yaouank.

Betek fin ar prantad kenfinañ e c'helloc'h sellet ouzh an abadenn-mañ, b'ar gêr, digoust e vo, evel ar re all lakaet en-linenn gant ar sal Artémisia e Gazilieg. Gallout a rit ivez sellet ouzh an abadenn PAOTRED gant an teir c'hanerez, Annie Ebrel, Nolùen Le Buhé ha Marthe Vassallo.