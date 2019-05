Semaine du Golfe: elles donnent des ailes contre le cancer

Nicole Andrieux a créé "Elles du bassin" à Landernos. Elle rejoignait les Pink Ladies, pour qui ramer fait partie de "la vie d'après" le cancer du sein. A la Semaine du Golfe, la petite-fille du patron du Corbeau des Mers nous a montré qu'être en groupe, et ramer en rythme, fait la force.

Renée Ménage et Nicole Andrieux, des Pink Ladies

Treize Drakkars, Dragon boats et canoés s'alignent en face du Logéo, dans le Golfe du Morbihan. Ensemble, les quelques 150 Pink Ladies venus des quatre coins de France vont s'élancer pour une traversée vers la petite île d'Ilur.

Du rythme, du souffle, on lève les pagaies et c'est parti. A la proue, quelques têtes de dragon rappellent qu'à bord, ce sont des guerrières. Ramer pour lutter contre le cancer du sein, "c'est au canada que cela a été lancé" raconte Renée Ménage, des Pink Ladies de Vannes, hôtes de ce rassemblement avec l'association Roz Naga. "C'est un oncologue qui a pensé que le geste de pagayer améliorait le drainage du bras et la rééducation de l'épaule après l'ablation du sein"explique-t-elle.

