Semaine du Golfe : rencontre avec Wulfram Larrieu, futur charpentier de marine

Vannes, France

Sur l'esplanade du port de Vannes, des apprentis comme Wulfram, poncent, scient, découpent du bois pour construire le West Pointer. Un bateau traditionnel en pin maritime.

Il y a plus de 50 ans, Alton Wallace de West Point, dans le Maine (États-Unis), a eu une idée de bateau. Son projet a évolué pour devenir la conception la plus inhabituelle de tous les bateaux, "celle qui capture non seulement le cœur du concepteur, mais celle de tous ceux qui la voient, le genre de bateau construit non seulement une fois, mais encore et encore", racontent les représentants de Skol ar Mor.

Parce qu’il est si connu et si largement copié, il est devenu une sorte de légende dans le monde des petits bateaux de travail traditionnels.

Conserver ces savoir-faire

Il y a à peine plus d’un demi-siècle, le bois était le seul matériau pour la construction des petits bateaux. Il y avait de nombreux charpentiers de marine, formés sur le tas. Au fur et à mesure de l’industrialisation de la plaisance comme de la réduction des flottes de pêche, ils sont partis à la retraite sans être remplacés. Pourtant le bateau bois a un avenir. Il suffit de voir le succès populaire de grands rassemblements comme La Semaine du Golfe, ou les fêtes maritimes de Brest. D’objet, le bateau bois devient œuvre d’art. Pour Skol ar Mor, "conserver ces savoir-faire est une nécessité, un devoir même. Il faut faire de la construction bois un art vivant et durable et redonner le goût des bateaux qui ont une âme".

Pour former les charpentiers de marine de demain, Skol ar Mor accueille depuis septembre 2011 des élèves pour deux années de formation à l’issue de laquelle ils obtiennent un diplôme professionnel de Charpentier de Marine.

La construction du West Pointer sur lequel travaillent Wulfram a démarré en octobre dernier. Il sera mis à l'eau cet été.