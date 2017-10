Semaine du goût : chez Joëlle Cuisine près de Colmar, enfants et parents apprennent à cuisiner ensemble

C'est en ce moment la semaine du goût, le thème cette année : le goût et le partage. Toute l'année, Joëlle Umbdenstock, l'ex-candidate de Master Chef, propose régulièrement les mercredis, des ateliers cuisine parents-enfants. Une occasion de prendre du bon temps ensemble et de bien manger.

Joëlle Umbdenstock est installée à Ostheim près de Colmar. L'ex-candidate de Master Chef en 2012, propose des ateliers de cours de cuisine. Elle a lancé son concept : Joëlle Cuisine, qui connait un beau succès.

Les mercredis, les parents et les enfants cuisinent ensemble

Au moins une fois par mois, les parents et les enfants sont invités à mettre leur tablier pour cuisiner ensemble. Cela leur permet de passer un bon moment de convivialité pendant trois heures. "Ce sont des moments privilégiés où on sait que l'on va faire que ça et qu'il y a personne qui va déranger les parents ou les enfants," explique Joëlle Umbdenstock.

Un moment préféré pour Joëlle Copier

C'est Joëlle qui est la cheffe d'orchestre, elle guide les apprentis-cuisiniers sur les tâches à faire pendant la préparation du plat. On découpe, on hache, on met les mains dans la farine. A la fin, une fois que le plat est terminé, il est emporté à la maison, pour le déguster en famille.

Célestine avec sa marraine © Radio France - Guillaume Chhum

Lise et sa maman Emma © Radio France - Guillaume Chhum

La cuisine est simple et bonne, elle permet de donner des idées pour d'autres plats. C'est beaucoup mieux que les plats préparés ! Comptez 60 euros pour le duo parent-enfant.

Reportage sur cet atelier cuisine parents et enfants Copier