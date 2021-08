Semaine fédérale du cyclotourisme ; les Valognais ont mouillé le maillot et sont prêts à recommencer

C'était ce dimanche 1er août la dernière journée de la Semaine fédérale du cyclotourisme. la 82e édition se déroulait à Valognes ( Manche ) et sur les routes du Cotentin et après 7 jours en selle, le bilan est positif disent les commerçants valognais

Valognes a refermé ce dimanche 1er août la semaine fédérale du cyclotourisme. La ville, et tout le Cotentin, ont vu passer quelques 5600 cyclistes durant 7 jours pour cette 82e édition. C'est moitié moins que prévu en raison de la crise sanitaire et de toutes les restrictions liées au Covid-19.

Malgré tout, les retombées économiques sont positives pour Valognes, avec une fréquentation accrue de certains commerces, notamment les bars et restaurants. Et le bilan humain est positif aussi : ça fait du bien au moral de voir vivre sa ville disent les Valognais, et de voir des visiteurs contents...qui deviendront peut être de futurs touristes.

"ça fait du bien au moral "

Mégane et Carole, à la tête d'un bar- brasserie du centre-ville de Valognes ont retrouvé la pêche après une année difficile. "On a vu beaucoup plus de monde que d'habitude, explique Mégane, _des gens venus de Bretagne, de Haute Normandie, de Mayenne, de Loire, du Sud. _On était ouvert le soir alors qu'habituellement on est fermé, on a cartonné côté restauration. "

ça a apporté de l'animation dans Valognes, c'était cool ! On se dit que la semaine prochaine va être longue et ennuyeuse. Mégane

"Cela fait du bien surtout en sortant de 7 mois de fermeture à cause du Covid, ajoute sa collègue Carole Et c'est une ambiance à part, très chouette. Et tout le monde dit qu'on a une superbe région, certains restent encore une semaine pour visiter. C'était dense mais on veut bien recommencer."

Même son de cloche au Café de la Poste, à côté, qui fait le plein en ce dimanche matin " C'est positif et on a besoin de ces animations populaires surtout dans la situation actuelle, ça fait du bien au moral il y a de la couleur; du sourire !"