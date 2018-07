Épinal, France

Sous la chaleur, ils arpentent la vaste prairie. Un mètre dans une main et un marteau dans l'autre, les bénévoles délimitent avec des piquets les emplacements pour les tentes et les camping-cars. 3 500 places de 7 mètres sur 8, devront être disponibles dès vendredi prochain sur l'aérodrome de Dogneville. 3 allées dont une de 900 mètres de long ont été aménagées pour la circulation.

La viabilisation du terrain est un défi et une course contre la montre. 5 plateformes sanitaires, soit 164 cabines WC et autant de douches, sans compter celles réservées aux personnes à mobilité réduite. Pour l'alimentation en électricité, 5 groupes électrogènes ont été installés. L'eau sera fournie par des bornes à incendie.

Outre cette ville de toile, hors la ville, les chambres d'étudiants et certains lycées ont été réquisitionnés. 1 500 spinaliens ont par ailleurs été sélectionnés pour recevoir à domicile des cyclotouristes.

Une base logistique dans une ancienne superette

Depuis le mois de janvier dernier, l'organisation s'est installée dans les locaux de l'ancien magasin Lidl de la rue Paul Oulmont à Epinal. Bureaux et chambres froides voisinent. Là sont centralisés les inscriptions, les demandes d'hébergements et le stockage des denrées alimentaires.

La base logistique dans l'ancien magasin Lidl, Rue Oulmont à Epinal © Radio France - Hervé Toutain

A partit du 5 août prochain, ce sont 16 points d'accueil qu'il faudra ravitailler dans toutes les Vosges et pendant une semaine. L'approvisionnement en eau sera crucial en cette période de canicule. L'organisation avoue avoir quelques problèmes de ce côté là. Un appel a été lancé aux producteurs d'eau en bouteilles.