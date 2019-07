Semblançay : la Scénoféérie rassemble des figurants de tous horizons

Semblançay, France

Ce soir, c'est le retour des Scénoféérie de Semblançay et le spectacle fête ses 30 ans. Tous les vendredis et samedis jusqu'à fin août, comme chaque, quelques épisodes historiques qui ont eu lieu en Touraine sont joués en plein air, de la période gallo-romaine à la Révolution française. C'est d'ailleurs à l'occasion du bicentenaire de la Révolution que le festival a été créé en 1989. Le spectacle rassemble beaucoup de monde : 12 000 spectateurs chaque année et près de 250 000 depuis la création ; 600 bénévoles dont 300 figurants à chaque spectacle. Ils sont huissiers, infirmiers, urgentistes, pompiers et pour certains le rôle qu'ils jouent tranche totalement avec leur profession.

Prenons par exemple le cas du Commandant Beaume. Le jour, c'est le chef de l'ordre public à Tours, et lors de la Scénoféérie, c'est un peu l'inverse. " Je suis dans le groupe des combattants, on assure les cascades, on se bat à l'épée, on chute ", indique-t-il.

Il fait cela depuis près de 10 ans et, comme les autres figurants, il n'a pas qu'un seul rôle. Il doit jouer plusieurs scènes sur différentes périodes historiques. " On s'adapte car chaque époque a ses armes. À la Révolution, on se bat avec un sabre, à l'époque mousquetaire on utilise une rapière, celle des barbares on prend une épée médiévale à deux mains. "

Le chef de l'ordre public précise qu'il aime bien " le sabre de la Révolution, mais [sa] spécialité c'est la rapière et le combat mousquetaire qu'on retrouve dans les films de cape et d'épée ". Mais parfois, la réalité rattrape aussi les figurants et leur rappelle leur métier. Sylvie est infirmière au Samu de Tours. " Lors des répétitions, il y a des blessés, des malaises, des chutes à cheval et ça peut m'arriver d'être appelée et d'aider. Mais c'est aussi un réflexe. "

Un réflexe que Sylvie oublie vite car la Scénoféérie compte près de 3000 costumes et en général, comme les 300 autres figurants, elle joue 4 à 5 rôles par soir.