Semi-marathon de Mulhouse : des places pour le "Marathon pour tous" des JO de Paris 2024 à gagner

Et si en participant au semi-marathon de Mulhouse le 12 mars prochain, vous gagniez au passage votre dossard pour le Marathon pour Tous des Jeux Olympiques de Paris en 2024 ? C'est ce que propose la Ville de Mulhouse, labellisée "Terre de Jeux", via un tirage un sort auprès des participants.

6 participants tirés au sort

Pour la première fois de l'histoire des Jeux, Paris 2024 propose aux amateurs de courir sur le parcours des athlètes lors de l'épreuve du "Marathon pour tous". Une course sur 10 kilomètres sera également organisée sur ce parcours, pour tous les niveaux et tous les âges.

La Ville de Mulhouse va donc tirer au sort 6 participants (3 femmes et 3 hommes) parmi celles et ceux qui ont fini son semi-marathon du 12 mars. Elles auront la chance de courir pour cette épreuve des 10 kilomètre de Paris 2024.

Pour participer, il faut s'inscrire à l'une des deux courses organisée à Mulhouse via le site avant le 10 mars. Il faudra ensuite vous rendre le matin de la course sur le stand "Terre de Jeux". Une fois la course terminée, vous intégrerez la liste des potentiels candidats. Le tirage au sort aura lieu quelques jours après le marathon.

La Ville précise également qu'elle pourra proposer plus de places en cas de forte demande. Si 40% des coureurs du semi-marathon de Mulhouse s'inscrivent au tirage au sort, Paris 2024 ajoutera 6 dossards, portant à 12 le nombre de coureurs qui s'élanceront sur le parcours des JO.