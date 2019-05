Sempé, le papa du "Petit Nicolas", de retour à Bordeaux dans une expo

Bordeaux, France

Vous avez jusqu'au 6 octobre pour en profiter : « Sempé en liberté », la rétrospective consacrée à l'oeuvre de Jean-Jacques Sempé ouvre ce mercredi 29 mai au musée Mer Marine de Bordeaux. 300 dessins, dont plusieurs inédits, sont présentés. L'exposition rend hommage au dessinateur de 86 ans, né à Bordeaux, et père avec le scénariste René Goscinny du "Petit Nicolas", qui fête ses soixante ans cette année.

"L'oeuvre incroyable d'un dessinateur fou"

L'exposition remonte le fil de sa riche carrière. "C'est la première fois que l'on retrace ici à Bordeaux l'itinéraire total de Sempé depuis ses débuts dans les années 50 à Sud-Ouest jusqu'aux derniers dessins ou couvertures qu'il a fait il y a quelques semaines ou jours pour Paris Match ou le New Yorker" souligne Marc Lecarpentier, l'un des commissaires de l'exposition.

Avec Martine Gossieaux, il a fouillé dans les cartons et découvert des merveilles inédites réalisées au cours de ses soixante-dix ans de vie professionnelle. "C'est l'oeuvre incroyable d'un dessinateur complètement fou car Sempé n'a jamais cessé de travailler, du matin au soir, avec d'abord l'obsession à Bordeaux de gagner sa vie, et ensuite pour exister et faire ce qu'il aime le plus faire : le dessin d'humour."

Le Bordelais, qui vit aujourd'hui à Paris, commence à dessiner dès l'âge de douze ans. Dans sa jeunesse, il griffonne sur les papiers à en-tête de son employeur, un courtier en vins de Bordeaux. Il débute le dessin de presse pour "Sud-Ouest". Ses premiers dessins publiés dès 1950 sont signés "DRO" (comme le verbe "draw", dessiner en anglais).

300 dessins, dont plusieurs inédits, sont exposés. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Paris Match, The New Yorker, L'Express...

C'est dans ce journal d'ailleurs que va naître "Le Petit Nicolas", le 29 mars 1959, qui met en scène un petit garçon et ses copains dans les années 60. Une première ébauche avait été publiée dans le magazine belge Moustique quatre ans plus tôt. Sa série de livres illustrés "Le Petit Nicolas" remporte un succès mondial, avec quinze millions d'albums vendus et des traductions dans une centaine de langues.

Parallèlement aux aventures du petit écolier, Sempé travaille également pour "Paris Match", Le Nouvel observateur, L'Express, Le Figaro, et illustre une centaine de couvertures de la prestigieuse revue américaine "The New Yorker".