Sens : 140 figurants mobilisés ce lundi pour le film de Jean-Jacques Annaud

La scène tournée ce lundi après-midi a conduit les figurants à quitter la nef de la cathédrale. Il s'agit du premier déclenchement de l'alarme de Notre-Dame-de-Paris ce 15 avril 2019. Un moment finalement assez calme au regard du drame qui se noue.

Quand l'alarme sonne et que les fidèles sortent

Les figurants se lèvent et quittent tranquillement la messe, mais le réalisateur veut recommencer, les personnages se lèvent tous en même temps, il trouve que cela manque de naturel. Jean-Jacques Annaud demande aussi que les figurants s'amassent un peu en sortant par la grande porte. Il faudra quatre prises pour obtenir la scène.

Quand les consignes changent, l'équipe d'assistants doit les expliquer aux figurants, comme le fait Richard, troisième assistant réalisateur. "Vous deux, venez avec moi. Je vais vous placer ailleurs", lance l'assistant qui explique, "nous devons leur préciser beaucoup de choses et parfois plusieurs fois pour bien se faire comprendre."

De nombreux touristes étrangers dans le film

Des figurants dociles, mais heureux d'être là comme Annie, domiciliée à Voisines : "c'est un peu impressionnant quand-même. On sent cet univers de Notre-Dame qui est transporté sur Sens." Certains sont même costumés, à l'image de François venu d'Auxerre : "je suis un touriste canadien qui arrive de Calgari, donc j'ai le chapeau et les bottes."

Des figurants qui racontent une ambiance de tournage très détendue comme Philippe de Paris : "pour moi c'est un cadeau de venir tourner aujourd'hui avec Jean-Jacques Annaud. C'est presque un rêve quand je vois ce qu'il a réalisé, entre "Le nom de la rose", "L'ours" et plein d'autres films. C'est une chance pour moi." Et tous espèrent maintenant une chose, apparaître au moins quelques secondes dans cette grosse production